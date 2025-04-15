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Вторник 15 апреля

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Приехали: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения

Приехали: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения
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После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. У Народной артистки Советского Союза есть израильское гражданство. И на Родине она после этого была лишь пару раз.

В годы оные празднование дня рождения Аллы Пугачевой приравнивалось бы к общенациональному празднику – концерты, ток-шоу, фильмы в ее честь показывали бы весь день. Но все в прошлом – на многих каналах ее имя теперь запрещено. Да что имя – даже если певица где-то мелькает в кадре, ее ретушируют, чтобы и духа не было.

О том, как выглядит Примадонна в день 76-летия, можно судить по кадрам, которые опубликовал в запрещенной социальной сети признанный иностранным агентом ее пятый муж. Беглый юморист выставил Пугачеву на своей странице прямо в день ее рождения. И подписал кадр: "С днем рождения, любимая!"

Пугачева с мужем-иноагентом запечатлены на яхте в порту Лимассола. Они куда-то приехали. 76-летняя звезда стоит, оголив старческое плечо, хотя кадр явно отретуширован.

Фото: Социальные сети

Стоит заметить, что большая часть комментариев под постом – от жителей недружественной нам Незалежной. Причем многие – на мове. Там особенно уважают Пугачеву, которая вместе с мужем периодически клеймят россиян.

Среди тех, кто еще публично поздравили беглую исполнительницу, можно назвать ее старшую дочь Кристину Орбакайте и историка моды Александра Васильева.

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15 апреля 2025, 09:15
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