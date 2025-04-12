Лолита выругалась при рассказе о смерти Паши Техника от запрещенных препаратов

"Авторадио" отметило день рождения грандиозным симфоническим шоу "Авторадио. Классика. Дуэты" в Государственном Кремлевском дворце. Поздравить популярную радиостанцию с 32-летием собрались все топовые звезды, которые исполняли на сцене свои лучшие хиты в сопровождении симфонического оркестр. Среди участников концерта была и Лолита. Певицу за кулисами встретил корреспондент "Дни.ру".

Концерт "Авторадио" проходил вечером, а днем в Москве прощались с рэпером и продюсером Пашей Техником. Поэтому эта тема и возникла в общении с артистами.

Лолита, говоря о случившемся, не могла обойтись без нецензурной брани. "Это ***ец, но закономерный, – сказал артистка. – Это закономерный финал людей, которым Бог дал талант, но которые себя не берегут. Это их личный выбор".

"Увидев сегодня в Интернете похороны (по данным полиции на прощание пришло около 5 тысяч человек – Прим. ред.), я поняла, что для многих он – абсолютно культовый персонаж. Но не в смысле поведения его, особенно в последние годы его жизни, а в смысле той музыки, которой он занимался".

Напомним,40-летний Паша Техник находился в Таиланде, где 24 марта 2025 года у него случился инфаркт на фоне передозировки запрещенными препаратами. Рэпер впал в кому, ему диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и острое повреждение почек. А 5 апреля из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и неуточненной пневмонией, его сердце остановилось.