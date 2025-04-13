Вика Цыганова испытала отвращение при виде голого Валерия Леонтьева

Вика Цыганова крайне разочаровалась увиденным.

Вика Цыганова поделилась критическими замечаниями в адрес Валерия Леонтьева. Певица упомянула инцидент, произошедший недавно, после которого она утратила интерес к посещению концертов этого исполнителя.

Цыганова призналась, что однажды посетила выступление знаменитого "казановы" отечественной сцены, однако осталась крайне разочарована увиденным. По ее мнению, 76-летнему артисту стоило бы проявлять большую сдержанность и изменить свое сценическое поведение.

Певица поделилась, что концерт вызвал у нее сильное отвращение: ее, как она выразилась, "рвало полвечера", потому что "тонкая душевная структура" певицы не выдержала вида голого Леонтьева.

"Мне было очень плохо. Причем человек ничего плохого не сделал, но так вел себя… раздевался", – поделилась певица.

Очевидно, что музыкант не собирается менять свою привычную роль харизматичного соблазнителя. Его костюмы продолжают оставаться провокационными, вызывая сильные эмоции у поклонников. Тем не менее, некоторые зрители, включая Цыганову, считают, что увидеть пожилого Леонтьева в облегающих кожаных костюмах и сетчатых майках — не самое приятное зрелище.

Кроме того, Цыганова также высказалась о Льве Лещенко. Она назвала его великим артистом и символом целого поколения, но подчеркнула, что хотела бы "забрать" у него песню "День Победы". Цыганова убеждена, что эта композиция принадлежит именно ей, утверждая, что исполняет её лучше всех, в том числе и лучше самого Лещенко.

