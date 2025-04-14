Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно

11 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошло грандиозное шоу "Авторадио. Классика. Дуэты". На мероприятии собрались громкие имена российской эстрады.

На сцене вместе с большим симфоническим оркестром выступили такие артисты, как Zivert, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Юлианна Караулова. Каждый из них представил уникальные коллаборации и новые аранжировки популярных хитов, удивив зрителей разнообразием музыкальных стилей.

Одним из участников этого масштабного мероприятия стал Дима Билан, который поделился своими воспоминаниями о творческом пути и сложностях, с которыми ему приходилось сталкиваться. Певец, известный своим хитом "На берегу неба", недавно отказал в предложении о дуэте от группы "Моя Мишель". Он объяснил свое решение тем, что не чувствует энергии в этой композиции и предпочитает работать только с теми проектами, которые его вдохновляют. "Я за правду. Если я не вижу себя в песне, то не могу участвовать", — отметил он.

Во время шоу Билан также рассказал о своем опыте работы с легендарным композитором Эдуардом Артемьевым, который написал романс для фильма "Герой". По словам артиста, это сотрудничество стало одним из самых сложных в его карьере. Дима признался, что не подготовился должным образом к записи и не разобрался с нотами — это обернулось настоящим позором. "Я записал ее с какого-то дубля, наверное, восьмого. Это было стыдно", — сказал он.

Билан добавил, что до сих пор испытывает неловкость из-за этой ситуации. Он подчеркнул, что работа с классическими музыкантами требует особого подхода и серьезной подготовки. "Самое сложное — это работать с профессионалами, у которых есть образование и стержень", — отметил он