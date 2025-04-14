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Понедельник 14 апреля

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Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда

Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда
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Сын Ксении Собчак в очередной раз продемонстрировал свою независимость и характер.

8-летний Платон выразил возмущение просьбой зарвавшейся матери принести ей кофе в постель. Этот случай выглядит еще забавней из-за того, что сама Ксения поделилась диалогом с сыном на своей странице в соцсетях.

Сейчас ведущая находится в путешествии по Африке с мужем и сыном от предыдущего брака, а также наслаждается семейным отдыхом. По ее словам, супруг занят написанием сценария, а она с Платоном проводит время вместе, исследуя новые места и культуру. Однако даже в таком расслабляющем контексте не обошлось без комичных моментов.

Ксения Собчак. Фото: соцсети

Когда Ксения попросила сына принести ей кофе, Платон, хоть и выполнив просьбу, не удержался от резкого комментария.

"Запомни раз и навсегда! Я не твой официант", — воскликнул мальчик.

Это высказывание вызвало массу веселья у подписчиков и показало, что ребенок уже в раннем возрасте осознает свои личные границы. Ксения, в свою очередь, попыталась смягчить ситуацию, задав вопрос: "Для чего рожают сыновей? Мне очень приятно, я тебя люблю".

Интересно, что подобные моменты не редкость для этой семьи. Платон уже ранее выражал свое недовольство по поводу поведения матери в социальных сетях, демонстрируя свою самостоятельность и умение отстаивать свои интересы.

Шоу-бизнес в Telegram

14 апреля 2025, 17:38
Ксения Собчак. Фото: соцсети
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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