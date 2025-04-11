Тина Канделаки подтвердила увольнение оскандалившейся Кристины Асмус

Кристина Асмус вела себя неподобающе на съемках.

Популярная актриса Кристина Асмус оказалась в центре громкого скандала. Как сообщают источники, артистку отстранили от съемок из-за ее вызывающего поведения и постоянных нарушений рабочего процесса.

По данным инсайдеров, причиной столь радикальных мер стали многочисленные капризы Асмус. Утверждается, что актриса регулярно не укладывалась в съемочный график, постоянно требовала изменения сцен и вмешивалась в работу сценаристов. Более того, по слухам, после того, как режиссеры шли ей навстречу, Асмус настаивала на включении своего имени в титры в качестве креативного продюсера.

Однако, по словам коллег, наибольшее возмущение вызвала не профессиональная недисциплинированность актрисы, а ее грубость. Сообщается, что Кристина вела себя по-хамски с партнерами по съемочной площадке и демонстративно игнорировала и принижала исполнителя главной мужской роли – Матвея Лыкова. Сам Матвей Лыков пока никак не комментирует ситуацию.

В разгар шумихи вокруг скандальной ситуации, известная медиа-магнат Тина Канделаки решила высказаться по поводу случившегося. Канделаки заявила, что им "искренне жаль, так как проект обещал быть мощным и многообещающим. Однако, к несчастью, поведение Кристины сделало дальнейшую совместную работу невозможной. Это было сложное, но неизбежное решение", – таким образом, слова Канделаки фактически подтвердили увольнение Асмус.

Кристина Асмус, в свою очередь, быстро и кратко отреагировала на прозвучавшие обвинения, написав в соцсетях: "Это ложь. Берегите себя". При этом актриса не пояснила, останется ли она в проекте и что именно она считает ложью. Ситуация остается напряженной, и общественность с интересом ожидает дальнейшего развития событий и официальных комментариев от всех сторон конфликта.

