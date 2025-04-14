Скрытный Малахов отважился показать самое важное

Андрей Малахов ведет закрытый от журналистов образ жизни.

Телеведущий Андрей Малахов, известный своей скрытностью в отношении личной жизни, редко делится подробностями о своей семье, особенно о сыне. Однако, на этот раз звезда экрана сделал исключение, рассказав в своем Telegram-канале о самом важном в своей жизни – о 7-летнем сыне Александре, а точнее о совместном выходе в свет. Поводом для публичного признания стало общее увлечение отца и сына футболом, а точнее – восхищение легендарным Криштиану Роналду.

Как выяснилось, юный Александр является преданным поклонником португальского футболиста. Зная о страсти сына, Андрей Малахов несколько месяцев назад решил исполнить мечту ребенка и организовал поездку в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы посетить матч с участием кумира.

В своей публикации телеведущий уточнил, что семейное путешествие состоялось ровно три месяца назад. Они посетили игру между командами "Аль-Наср" и "Аль-Охдуд", где Криштиану Роналду провел на поле все 90 минут и отметился забитым голом. Малахов подчеркнул, что для них было важно увидеть именно живую игру Роналду, и кумир не подвел ожиданий.

Телеведущий также раскрыл стоимость билетов на матч, отметив, что за каждый билет с доступом в VIP-зону и фуршетом пришлось заплатить по 5 тысяч (вероятно, долларов или другой валюты, не уточняется). Такая цена свидетельствует о стремлении Малахова обеспечить максимальный комфорт и лучшие впечатления для сына.

Однако, самым забавным моментом истории стал отзыв юного Александра о посмотренном матче. На вопрос отца о том, понравилась ли ему игра кумира, ребенок неожиданно ответил коротким и емким словом: "Вяло!".

