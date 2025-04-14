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Понедельник 14 апреля

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"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни

"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни
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Ани Лорак и МОТ исполнили песню "Сопрано" на концерте "Авторадио. Классика. Дуэты" в Кремле. А за кулисами певицу ждал корреспондент "Дни.ру".

В этом году у Ани Лорак небольшой юбилей. Ровно 30 лет назад в эфир вышла телепрограмма "Утренняя звезда", которая принесла певице известность. Тогда же, кстати, с легкой руки ведущего Юрия Николаева Каролина Куек превратилась в Ани Лорак.

"Я помню, что в ту пору была самой счастливой девочкой, потому что моя детская мечта сбылась, – заявила артиста в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – К тому же я на "Утренней звезде" не просто выступила, а стала победительницей! В том же году у меня вышел и дебютный альбом".

Действительно, том популярном конкурсе Ани исполнила песню на украинском языке "Я и ты". И не только вышла с ней в финал, но и заняла первое место. За победу будущая звезда эстрады получила сертификат в магазин брендовой обуви.

Как сама она сегодня оценивает путь, который прошла с 1995 по 2025 годы? Лорак смеется: "У меня много чего изменилось с тех пор – я родила ребенка, развелась и снова вышла замуж. Неизменным осталось только одно – музыка неизменно звучит в моем сердце всегда!"

Напомним, осенью прошлого года появились слухи, что в Испании, на Майорке Ани Лорак вышла замуж за испанца Исаака Виджраку. Но официально о том, что певица снова состоит в браке, было объявлено лишь совсем недавно – 13 марта.

Шоу-бизнес в Telegram

14 апреля 2025, 09:56
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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