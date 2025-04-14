Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами

Недавно Анна Заворотнюк поделилась трогательной новостью о рождении своего первенца. 2 апреля на свет появился ее сын Марсель.

Этот момент стал для Анны не только радостным событием, но и поводом для воспоминаний о покойной матери. В своих размышлениях модель обратилась к Анастасии с нежными словами, которые тронули сердца многих.

В то время, как молодая мама проводила время с новорожденным, ей на ум пришли строки из песня Басты "Сансара". Этот трек был любимым у ее матери, и именно он вызвал у Анны глубокие чувства.

Она вспомнила, как много лет назад они с мамой ехали в машине, и эта мелодия зазвучала в эфире. "Не плакать…", — заявила она с заметной тревогой, едва сдерживая слезы. "Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой", — призналась Анна. Наследница артистки осознала, как быстро летит время.

Примечательно, что рождение сына совпало с днем рождения Анастасии Заворотнюк, которая могла бы отметить свой 54-й день рождения в 2025 году. Данный факт наполнил момент особым символизмом, ведь новый этап в жизни Анны стал своеобразным мостом между поколениями.

Ранее дочь известной актрисы поделилась первыми впечатлениями от материнства и рассказала о том, как изменилось ее восприятие мира после рождения малыша. "С каждым днем я ощущаю, как наступила новая эра в моей жизни. Я стала по-другому смотреть на мир, осознала свое женское начало и почувствовала, как любовь к мужу стала более зрелой", — написала Заворотнюк.