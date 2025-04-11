Алсу после развода принялась активно ходить на свидания: Я не прагматичный человек

В прошлом году Алсу пережила болезненный развод с мужем Яном Абрамовым. Теперь певица начинает жизнь с чистого листа.

Слухи о ее личной жизни начали активно обсуждаться после того, как артистка открыто заявила о начале новой главы. На недавней церемонии награждения Премии телеканала RU.TV Алсу призналась, что начинает принимать предложения о свиданиях от поклонников.

После расставания с Абрамовым певица долгое время находилась в подавленном состоянии. Несмотря на поддержку друзей и профессиональных психологов, ей понадобилось время, чтобы восстановить уверенность в себе и быть готовой к новым отношениям. Теперь, по ее словам, она осторожно возвращается в мир знакомств, однако пока не встретила того самого мужчину, который смог бы вызвать у нее сильные чувства.

Алсу подчеркнула, что для нее в отношениях важна не только физическая привлекательность, но и эмоциональная связь. "Я не прагматичный человек, для меня важны чувства", — поделилась она с журналистами. Певица отметила, что возраст или финансовое положение потенциального партнера не играют для нее решающей роли. Главное — это "химия", которая должна возникнуть между людьми.

Несмотря на положительные изменения в личной жизни, певица продолжает разбираться с последствиями своего развода. Раздел совместно нажитого имущества с экс-супругом все еще не завершен, и Алсу старается максимально защитить свои интересы.