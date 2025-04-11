"Откидыш!": Агата Муцениеце посмеялась над сыном, живущим с Павлом Прилучным

Дочь Прилучного и Муцениеце предпочла остаться с матерью.

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году, но до сих пор их часто упоминают вместе в новостных источниках. После официального расторжения брака дети остались с Агатой, а Прилучный должен был выплачивать алименты в заранее оговоренной сумме. Актрисе показалось этого недостаточно, она подала иск в суд с пересмотром размера выплат на детей. Судебные тяжбы длятся уже несколько лет, дети взрослеют иуже сами принимают решения. Так, несмотря на решение суда, Тимофей принял решение переехать жить к Павлу.

Агата призналась, что ее сын прекратил общение с ней. Отмечается, что она предпочитает воздерживаться от комментариев касательно сложностей в общении с ребёнком, чтобы избежать психологического давления на него. Тем не менее, недавно звезда фильма "Честный развод" снова поделилась своими мыслями относительно сложившейся ситуации.

Антон Каравайцев, соведущий актрисы, заметил, что чужие дети стремительно взрослеют. Бывшая жена Прилучного поддержала эту мысль, добавив, что они действительно значительно меняются.

Каравайцев также упомянул одного из детей Агаты, говоря "плюс-минус", вероятно, имея в виду ситуацию с Тимофеем. Муцениеце согласилась, сказав, что он "то тут, то там". Анна Покров, гостья программы, с юмором предположила, что мальчик мог оказаться подкидышем. Агата, подхватив шутку, добавила: Откидыш! Теперь мой, как чужой, растет вообще... Время летит! А я все "Догадки" снимаю.

Не так давно Агата рассказывала о случайной встрече с сыном в магазине. Хотя она предпочла не углубляться в детали, было ясно, что разговор прошел без теплоты, что сильно огорчило актрису.

Несмотря на сложности в отношениях с детьми, Муцениеце нашла личное счастье. Её новым партнером стал виртуозный аккордеонист Петр Дранга. Сообщается, что Агата довольна этими отношениями. Недавно пара отправилась в романтическое путешествие на Мальдивы.

