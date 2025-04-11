Киркоров поименно назвал заслуживших его доверие звезд: Всего несколько человек

Филипп Киркоров поделился своими взглядами на дружбу и доверие в мире шоу-бизнеса.

На пресс-подходе, посвященном концерту "А я — артист" в честь 75-летия Александра Буйнова, певец откровенно рассказал о своих отношениях с коллегами и близкими людьми. По его словам, в этой индустрии сложно найти настоящих друзей, и он предпочитает разграничивать личные и профессиональные связи.

Киркоров отметил, что среди всех своих знакомых только Игорь Крутой занимает особое место в его жизни. "Он — мой единственный большой друг в шоу-бизнесе", — подчеркнул певец. Также он упомянул Яну Рудковскую как близкого человека, которому может доверять. Однако, по его мнению, большинство людей, с которыми у него сложились теплые отношения, не связаны с музыкальной сценой.

Артист выделил несколько коллег, с которыми ему приятно работать. В их числе оказались такие имена, как Николай Басков и Александр Буйнов. Среди женщин-коллег Киркоров назвал Севиль, Люсю Чеботину и Мари Краймберри.

Филипп Киркоров также выразил уважение к своим "гуру" в индустрии, среди которых он выделил Льва Лещенко, Юрия Николаева и Евгения Петросяна. Эти артисты для него являются примерами профессионализма и таланта, что еще раз подтверждает его серьезный подход к выбору людей, с которыми он взаимодействует.