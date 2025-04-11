Родившая первенца Заворотнюк сделала заявление: Разрывается сердце

Анна Заворотнюк недавно стала мамой. 2 апреля на свет появился ее сын Марсель.

В своем блоге дочь известной актрисы поделилась первыми впечатлениями от материнства и рассказала о том, как изменилось ее восприятие мира после рождения малыша.

"Я мама уже восемь дней, и это невероятно! С каждым днем я ощущаю, как наступила новая эра в моей жизни. Я стала по-другому смотреть на мир, осознала свое женское начало и почувствовала, как любовь к мужу стала более зрелой. Но главное — это всепоглощающая любовь к моему сыну, от которой просто разрывается сердце", — написала Заворотнюк.

Особое значение для Анны имеет тот факт, что малыш появился на свет в канун дня рождения ее бабушки. "Я сделала подарок мамочке на день рождения. Теперь она его ангел-хранитель", — поделилась она своими чувствами.

Анна открыто призналась, что беременность стала для нее неожиданностью. Она не скрывала своих страхов и волнений относительно будущего материнства. "Когда мы с мужем узнали о беременности, я была растеряна. Несмотря на то что это было в планах, я не ожидала, что все произойдет так быстро. У меня не было опыта, и я боялась, что не справлюсь", — рассказала она.

Однако со временем страхи начали утихать. "С каждым днем я становилась спокойнее. Я поняла, что никто не может быть на 100% готовым к роли родителя. Все мы несовершенны, и ошибки — это часть процесса", — резюмировала Анна.