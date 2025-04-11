Меган Маркл поразила откровенным рассказом о жестоких издевательствах над ней

На премьере своего подкаста "Исповедь женщины-основательницы" Меган Маркл открыто рассказала о жестоких издевательствах и агрессии, с которыми ей пришлось столкнуться в СМИ.

Первой гостьей программы стала Уитни Вулф Херд, основательница популярного дейтинг-приложения. В ходе обсуждения Уитни отметила, что не может понять, почему к Меган сложилось такое негативное отношение со стороны общественности и прессы.

"Когда я вижу, как с тобой обращаются в СМИ, у меня сердце разрывается. Это несправедливо", — призналась Херд.

Она вспомнила, как была поражена, увидев на обложках журналов фотографии Меган, когда сама находилась в Ирландии. "Она дома с детьми, а все эти заголовки говорят о ней. О чем они вообще говорят?", — недоумевала Уитни.

Несмотря на все трудности, Меган заявила, что научилась не обращать внимания на подобные нападения. "Каждый должен решить для себя, как реагировать — трусить или покорят", — сказала она. Герцогиня подчеркнула, что в жизни каждого наступает момент, когда приходится сталкиваться с ударами судьбы. Важно выбрать, как на них реагировать: позволить себе сломаться или же подняться над ситуацией.

Уитни восхитилась силой духа Меган. "Тебе нужно быть очень сильным человеком, чтобы существовать в такой атмосфере", — отметила она. Стоит отметить, что с момента знакомства с принцем Гарри в 2016 году жизнь Меган кардинально изменилась. После свадьбы в 2018 году пара стала родителями, а затем приняла решение оставить свои королевские обязанности и начать новую жизнь в Калифорнии.