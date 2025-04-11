Меган Маркл поразила откровенным рассказом о жестоких издевательствах над ней

Появились данные о сносе особняка Пугачевой Тесты Асмус выгнали со съемок сериала Игры Сонник

Топ новостей недели

Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-РомановскойШаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской Позорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как ГлюкозаПозорное выступление Татьяны Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза Оставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходностиОставшаяся одна Алла Пугачева взвыла от безысходности После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела

Лента новостей

Пятница 11 апреля

03:27Меган Маркл поразила откровенным рассказом о жестоких издевательствах над ней 00:12Родившая первенца Заворотнюк сделала заявление: Разрывается сердце 21:04Басков поддержал оскандалившуюся Лолиту и сравнил ее с Овечкиным 20:06Юлия Ковальчук заговорила после унизительных высказываний Алексея Чумакова 19:55Через 40 дней после смерти: похоронивший отца Киркоров принял решение о дальнейшей карьере 19:08Застрявший в санузле сын Никаса Сафронова эпатировал публику 17:53Азиза после громкого скандала на ТВ покинула Москву 17:27Отмена отмены: вернется ли хризотил в США? 16:31Уехавшая Вайкуле попалась на московских активах 15:34Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос 13:45Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Мы из джаза"? 12:51Шаляпин ошарашен видом изменившейся до неузнаваемости Седоковой 12:12Появились данные о местонахождении скрывающейся после развода Степаненко 10:54Стало известно о дерзкой провокации Бузовой на публике: Было сделано намеренно 09:58С бывшей женой и сыном Башарова случилось ужасное: Слезы и бессонная ночь 08:51Киркоров жестко прошелся по глумившимся над ним людям: У них все плохо 06:38Барановская решилась на крайне смелый поступок: Дети молятся 03:22Пример для подражания: 5 книг с героями, которые сильны духом 00:04Сын Сафронова уличил Собчак во лжи после обещания помочь похоронить российскую звезду 17:33Тест для ценителей советского кино: угадайте знаковую роль Мягкова по крылатой фразе 17:01Сердюков сделал заявление о смене Бородиной фамилии после свадьбы 16:12Устроившую скандал во время напряженной работы Асмус погнали в шею со съемочной площадки 15:37Прояснилась судьба тайной квартиры уехавшей Пугачевой в самом центре Москвы 14:46Покинувшая Россию Заворотнюк родила первенца: названы пол и имя 13:30Психолог раскрыл серьезные проблемы вышедшего на свободу Ефремова 12:03Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое 11:54Никита Горденков и Белла Бакарова: "На кремлевском паркете концентрируется особая энергия!" 10:51Впервые ставший отцом Петров сделал публичное заявление о новорожденном сыне 10:36Так велели предки: могилу Добровольской покрыли проводниками для связи с миром мертвых 06:37Кадышева была вынуждена раскошелиться после разгоревшегося скандала с сыном 03:16Чехова вспомнила о последней встрече с Заворотнюк: Не хотела принимать поддержку 00:21Адвокат отреагировал на заявление о резком ухудшении здоровья Ефремова 21:17Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина 20:14Стало известно, сколько Пугачева заработала на военных песнях 20:05Ни единого цветочка: как сейчас выглядит могила актрисы Светланы Светличной 19:16Счастливую Алсу заметили полураздетой на балконе отеля 18:54Бывшая Прохора Шаляпина тайно вышла замуж 17:02Переставшая горевать Анна Седокова призналась в чувствах любимому мужчине 16:39Воробьев доложил Путину о модернизации ТЭК Московской области 16:09Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом 15:47Накануне освобождения состояние здоровья Ефремова ухудшилось 14:59Певицу Славу срочно увезли в больницу после концерта: Проблемы с сердцем? 14:17Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР? 13:04Дочь сообщила о внезапной болезни Сергея Жукова: Приехал в Москву лечиться 11:41Ефремов планирует устроить пир в колонии перед своим освобождением 10:12Работал почтальоном и кладовщиком: Катя Семенова рассказала о трудной доле 39-летнего сына 09:59Дочь Борисовой после пластической операции стала похожа на стюардессу 08:43Сафронов лишил своих детей роскошной квартиры в центре Москвы: Могут попытаться отобрать 06:37Тарасова сделала заявление о покинувшей страну Пугачевой: Почему мы должны страдать? 03:14Невестку-стриптизершу Наташи Королевой прооперировали в Москве
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Меган Маркл поразила откровенным рассказом о жестоких издевательствах над ней

Меган Маркл поразила откровенным рассказом о жестоких издевательствах над ней
136

На премьере своего подкаста "Исповедь женщины-основательницы" Меган Маркл открыто рассказала о жестоких издевательствах и агрессии, с которыми ей пришлось столкнуться в СМИ.

Первой гостьей программы стала Уитни Вулф Херд, основательница популярного дейтинг-приложения. В ходе обсуждения Уитни отметила, что не может понять, почему к Меган сложилось такое негативное отношение со стороны общественности и прессы.

"Когда я вижу, как с тобой обращаются в СМИ, у меня сердце разрывается. Это несправедливо", — призналась Херд.

Она вспомнила, как была поражена, увидев на обложках журналов фотографии Меган, когда сама находилась в Ирландии. "Она дома с детьми, а все эти заголовки говорят о ней. О чем они вообще говорят?", — недоумевала Уитни.

Несмотря на все трудности, Меган заявила, что научилась не обращать внимания на подобные нападения. "Каждый должен решить для себя, как реагировать — трусить или покорят", — сказала она. Герцогиня подчеркнула, что в жизни каждого наступает момент, когда приходится сталкиваться с ударами судьбы. Важно выбрать, как на них реагировать: позволить себе сломаться или же подняться над ситуацией.

Уитни восхитилась силой духа Меган. "Тебе нужно быть очень сильным человеком, чтобы существовать в такой атмосфере", — отметила она. Стоит отметить, что с момента знакомства с принцем Гарри в 2016 году жизнь Меган кардинально изменилась. После свадьбы в 2018 году пара стала родителями, а затем приняла решение оставить свои королевские обязанности и начать новую жизнь в Калифорнии.

Шоу-бизнес в Telegram

11 апреля 2025, 03:27
Меган Маркл. Кадр: YouTube
Подкаст "Confessions of a Female Founder"✓ Надежный источник

По теме

Брак принца Гарри и Меган Маркл трещит по швам

У принца Гарри накопилось множество претензий к Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Родившая первенца Заворотнюк сделала заявление: Разрывается сердце

Родившая первенца Заворотнюк сделала заявление: Разрывается сердце
Анна Заворотнюк недавно стала мамой. 2 апреля на свет появился ее сын Марсель. В своем блоге дочь известной актрисы поделилась первыми впечатлениями от материнства и рассказала о том, как изменилось ее восприятие мира после рождения малыша.

Басков поддержал оскандалившуюся Лолиту и сравнил ее с Овечкиным

Басков поддержал оскандалившуюся Лолиту и сравнил ее с Овечкиным
Лолита переживает череду отмен своих концертов. После нашумевшей "голой" вечеринки Лолита Милявская оказалась в центре скандала, что привело к отмене ряда ее концертов.

Юлия Ковальчук заговорила после унизительных высказываний Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук заговорила после унизительных высказываний Алексея Чумакова
Юлия Ковальчук впервые публично прокомментировала мнение своего мужа. 42-летняя Юлия Ковальчук впервые публично прокомментировала резонансные высказывания своего супруга, Алексея Чумакова.

Через 40 дней после смерти: похоронивший отца Киркоров принял решение о дальнейшей карьере

Через 40 дней после смерти: похоронивший отца Киркоров принял решение о дальнейшей карьере
26 апреля исполнится 40 дней со дня смерти Бедроса Киркорова. Его сыну Филиппу Киркорову предстояло принять непростое решение о своей дальнейшей музыкальной карьере. И он сделал выбор. На 26 апреля уже давно было запланировано сольное выступление Филиппа Киркорова в БКЗ "Октябрьский" Санкт-Петербурга.

Застрявший в санузле сын Никаса Сафронова эпатировал публику

Застрявший в санузле сын Никаса Сафронова эпатировал публику
Лука Сафронов сильно изменился за последние пару лет. В прошлом году в интернете появились снимки значительно постройневшего сына известного художника Никаса Сафронова — пианиста Луки Сафронова.

Выбор читателей

09/04СрдПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое 10/04ЧтвДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос 09/04СрдКадышева была вынуждена раскошелиться после разгоревшегося скандала с сыном 10/04ЧтвБарановская решилась на крайне смелый поступок: Дети молятся 09/04СрдПрояснилась судьба тайной квартиры уехавшей Пугачевой в самом центре Москвы 09/04СрдТак велели предки: могилу Добровольской покрыли проводниками для связи с миром мертвых