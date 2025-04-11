Тест для самых внимательных: попробуйте ответить на сложные вопросы о кино в СССР

Советские киноленты не теряют своей актуальности и по сей день, вызывая у зрителей ностальгию и восхищение. Мы с удовольствием пересматриваем их, погружаясь в атмосферу той эпохи.

Интересно, насколько хорошо вы знакомы с этой богатой кинематографической традицией? Пройдите небольшой тест и узнайте, можете ли вы считаться знатоком советского кино.

1. Какой фразы не было в советском фильме "Джентльмены удачи"?

А) "Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!"

Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"

В) "Все позабудь, что миновало, Все, что упало, то пропало…"

2. Кто из советских режиссеров получил премию Оскар за фильм о жизни в Москве?

А) Карен Шахназаров

Б) Владимир Меньшов

В) Георгий Данелия

3. Что объединяет советские комедии "Девчата" и "Королева бензоколонки"?

А) В обоих фильмах главную героиню зовут Людмила

Б) Оба фильма сняты на киностудии "Мосфильм"

В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса

4 Ален Делон снялся в роли французского инспектора полиции в этом советском кино.

А) "Ностальгия"

Б) "Красная палатка"

В) "Тегеран-43"

5. В каких из этих фильмов Леонида Гайдая не играет Юрий Никулин?

А) "12 стульев"

Б) "Деловые люди"

В) "Иван Васильевич меняет профессию"

Правильные ответы:

1. — Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"

2. — Б) Владимир Меньшов

3. — В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса

4. — В) "Тегеран-43"

5. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"