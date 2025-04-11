Тест для самых внимательных: попробуйте ответить на сложные вопросы о кино в СССР

Интересно, насколько хорошо вы знакомы с этой богатой кинематографической традицией? Пройдите небольшой тест и узнайте, можете ли вы считаться знатоком советского кино.
1. Какой фразы не было в советском фильме "Джентльмены удачи"?
А) "Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!"
Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"
В) "Все позабудь, что миновало, Все, что упало, то пропало…"
2. Кто из советских режиссеров получил премию Оскар за фильм о жизни в Москве?
А) Карен Шахназаров
Б) Владимир Меньшов
В) Георгий Данелия
3. Что объединяет советские комедии "Девчата" и "Королева бензоколонки"?
А) В обоих фильмах главную героиню зовут Людмила
Б) Оба фильма сняты на киностудии "Мосфильм"
В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса
4 Ален Делон снялся в роли французского инспектора полиции в этом советском кино.
А) "Ностальгия"
Б) "Красная палатка"
В) "Тегеран-43"
5. В каких из этих фильмов Леонида Гайдая не играет Юрий Никулин?
А) "12 стульев"
Б) "Деловые люди"
В) "Иван Васильевич меняет профессию"
Правильные ответы:
1. — Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"
2. — Б) Владимир Меньшов
3. — В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса
4. — В) "Тегеран-43"
5. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"