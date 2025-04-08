Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР?

Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес?

Советское кино часто радовало зрителей не только талантливыми актерами, но и четвероногими звездами. Эти пушистые персонажи, хоть и играли второстепенные роли, оставляли яркий след в сердцах зрителей. Их обаяние и харизма порой затмевали даже главных героев, а появление на экране создавало настоящую моду на определенные породы.