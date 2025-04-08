Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР?

Каждый из них внес свой вклад в развитие кинематографа, оставив яркий след в сердцах зрителей. Насколько глубоко вы знакомы с их биографиями и творчеством? Мы подготовили тест, состоящий из вопросов, которые помогут проверить ваши знания о великих актерах СССР.
1. Кто из этих актеров известен своей ролью в фильме "Служебный роман"?
А) Людмила Гурченко
Б) Андрей Мягков
В) Татьяна Доронина
2. Какой известный актер не появлялся в фильме "Бриллиантовая рука"?
А) Андрей Миронов
Б) Юрий Никулин
В) Олег Янковский
3. Какой актер сыграл роль Остапа Бендера в фильме "12 стульев"?
А) Леонид Утесов
Б) Аркадий Райкин
В) Арчил Гомиашвили
4. Кто из этих актеров стал знаменитым благодаря главной роли Шурика в комедийных фильмах?А) Георгий Вицин
Б) Александр Демьяненко
В) Михаил Шуфутинский
Правильные ответы:
1. — Б) Андрей Мягков
2. — В) Олег Янковский
3. — В) Арчил Гомиашвили
4. — Б) Александр Демьяненко