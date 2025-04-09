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Среда 9 апреля

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Тест для ценителей советского кино: угадайте знаковую роль Мягкова по крылатой фразе

Тест для ценителей советского кино: угадайте знаковую роль Мягкова по крылатой фразе
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Андрей Мягков – настоящая икона советского кинематографа, чьи роли навсегда остались в сердцах зрителей.

Творческий путь артиста включает в себя множество запоминающихся персонажей. Каждый из них — это уникальный мир, наполненный эмоциями и жизненными перипетиями.

Попробуйте проверить свои знания о фильмах с Мягковым. Угадайте его роли по одной крылатой фразе.

1. "Объясните мне, пожалуйста, почему женщины, как правило, предпочитают людей порочных перед людьми чистыми?".

А) Юлий Капитонович Карандышев

Б) Владимир Сергеевич Швырков

В) Леонтий Васильевич Дубельт

2. "Дороже вас у меня вот уже несколько дней никого нет... ".

А) Анатолий Ефремович Новосельцев

Б) Алексей Турбин

В) Алеша Карамазов

3. "Я вас не поведу, потому что в балагане я не участвую. Тем более, что за этот балаган заплатите своей кровью, совершенно бессмысленно, — вы, все... ".

А) Константин Константинович Ермилов

Б) Лев Сергеевич Нечаев

В) Алексей Турбин

4. "Да, я хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо.".

А) Юрий Звягин

Б) Женя Лукашин

В) Артем Николаевич

Правильные ответы:

1. — А) Юлий Капитонович Карандышев

2. — А) Анатолий Ефремович Новосельцев

3. — В) Алексей Турбин

4. — Б) Женя Лукашин

Шоу-бизнес в Telegram

9 апреля 2025, 17:33
Кадр из фильма "Служебный роман" (1977)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете ставших героями эпохи актеров из СССР?
Советское кино подарило зрителям множество незабываемых персонажей и талантливых актеров, чьи работы остаются актуальными и по сей день. Каждый из них внес свой вклад в развитие кинематографа, оставив яркий след в сердцах зрителей.

Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес?

Тест для развития зрительной памяти: из какого советского фильма этот пес?
Советское кино часто радовало зрителей не только талантливыми актерами, но и четвероногими звездами. Эти пушистые персонажи, хоть и играли второстепенные роли, оставляли яркий след в сердцах зрителей. Их обаяние и харизма порой затмевали даже главных героев, а появление на экране создавало настоящую моду на определенные породы.

Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР

Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР
Ради роли актеры готовы на многое: кто-то сбрасывает лишние килограммы, кто-то, наоборот, набирает вес. Это часть их профессии – погружение в образ, которое требует полной самоотдачи. В советском кино было немало примеров, когда актеры шли на крайние меры ради достижения максимального эффекта.

Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР?
Детективные фильмы СССР занимают особое место в истории отечественного кинематографа. Они не только развлекали зрителей, но и поднимали важные социальные вопросы. Эти фильмы отличает глубокая проработка персонажей и внимание к деталям.

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?
В начале 1930-х годов мир кино вступил в новую эру с появлением звука. Все наработки предыдущих лет стали казаться устаревшими, и кинематографисты столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым условиям. В 40-е годы были созданы такие шедевры, как "Небесный тихоход", "Молодая гвардия", "Весна" и "Кубанские казаки", которые стали любимыми у зрителей и оставили яркий след в истории кино.

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