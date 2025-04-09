Тест для ценителей советского кино: угадайте знаковую роль Мягкова по крылатой фразе

Андрей Мягков – настоящая икона советского кинематографа, чьи роли навсегда остались в сердцах зрителей.

Творческий путь артиста включает в себя множество запоминающихся персонажей. Каждый из них — это уникальный мир, наполненный эмоциями и жизненными перипетиями.

Попробуйте проверить свои знания о фильмах с Мягковым. Угадайте его роли по одной крылатой фразе.

1. "Объясните мне, пожалуйста, почему женщины, как правило, предпочитают людей порочных перед людьми чистыми?".

А) Юлий Капитонович Карандышев

Б) Владимир Сергеевич Швырков

В) Леонтий Васильевич Дубельт

2. "Дороже вас у меня вот уже несколько дней никого нет... ".

А) Анатолий Ефремович Новосельцев

Б) Алексей Турбин

В) Алеша Карамазов

3. "Я вас не поведу, потому что в балагане я не участвую. Тем более, что за этот балаган заплатите своей кровью, совершенно бессмысленно, — вы, все... ".

А) Константин Константинович Ермилов

Б) Лев Сергеевич Нечаев

В) Алексей Турбин

4. "Да, я хирург. Мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо.".

А) Юрий Звягин

Б) Женя Лукашин

В) Артем Николаевич

Правильные ответы:

1. — А) Юлий Капитонович Карандышев

2. — А) Анатолий Ефремович Новосельцев

3. — В) Алексей Турбин

4. — Б) Женя Лукашин