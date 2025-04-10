Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Мы из джаза"?

В 1983 года зрители познакомились с музыкальной историей, рассказывающей о первых русских джазменах.

Режиссер Карен Шахназаров задумал создать комедию о молодом Леониде Утесове, но, связавшись с певцом, получил отказ. Утесов выразил сомнение в необходимости такого фильма и не стал продолжать разговор.

Это вынудило команду искать альтернативу. В итоге главный герой Костя был создан на основе реальной личности — композитора и дирижера Александра Варламова. Так началась история, которая впоследствии завоевала сердца зрителей и оставила заметный след в кино. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете эту картину.

1. Сколько джаз-банде заплатили за первое выступление?

А) 3 рубля

Б) 30 рублей

В) 600 рублей

2. Где джазмены встретили саксофониста Ивана Ивановича?

А) В поезде

Б) В ресторане

В) В тюрьме

3. На каком инструменте играл Степан?

А) Домра

Б) Банджо

В) Укулеле

4. Какая кличка была у вора в законе, в исполнении Евгения Евстигнеева?

А) Папа

Б) Принц

В) Король

5. В каком городе происходят события в начале фильма?

А) Астрахань

Б) Одесса

В) Ростов-на-Дону

Правильные ответы:

1. — В) 600 рублей

2. — В) В тюрьме

3. — Б) Банджо

4. — А) Папа

5. — Б) Одесса