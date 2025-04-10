Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Мы из джаза"?

Режиссер Карен Шахназаров задумал создать комедию о молодом Леониде Утесове, но, связавшись с певцом, получил отказ. Утесов выразил сомнение в необходимости такого фильма и не стал продолжать разговор.
Это вынудило команду искать альтернативу. В итоге главный герой Костя был создан на основе реальной личности — композитора и дирижера Александра Варламова. Так началась история, которая впоследствии завоевала сердца зрителей и оставила заметный след в кино. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете эту картину.
1. Сколько джаз-банде заплатили за первое выступление?
А) 3 рубля
Б) 30 рублей
В) 600 рублей
2. Где джазмены встретили саксофониста Ивана Ивановича?
А) В поезде
Б) В ресторане
В) В тюрьме
3. На каком инструменте играл Степан?
А) Домра
Б) Банджо
В) Укулеле
4. Какая кличка была у вора в законе, в исполнении Евгения Евстигнеева?
А) Папа
Б) Принц
В) Король
5. В каком городе происходят события в начале фильма?
А) Астрахань
Б) Одесса
В) Ростов-на-Дону
Правильные ответы:
1. — В) 600 рублей
2. — В) В тюрьме
3. — Б) Банджо
4. — А) Папа
5. — Б) Одесса