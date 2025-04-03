Шаляпин сделал заявление об отце новорожденной дочери Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская недавно стала мамой. В марте 2025 года известная пианистка и вдова актера Армена Джигарханяна родила свою первую дочь, однако подробности о малыше и ее отце остаются в тайне.

В течение всей беременности Виталина старалась не привлекать к себе внимание: она избегала светских мероприятий и публиковала фотографии только с определенных ракурсов, что позволило ей скрывать интересное положение. Даже после рождения дочери она не спешила делиться новостями, оставляя поклонников в ожидании.

Недавно Виталина поделилась своими чувствами и размышлениями о материнстве. "Я всегда хотела стать мамой, но обстоятельства сложились так, что я стала ею чуть позже, чем обычно. Мой возраст мне нравится, и теперь я понимаю, что происходит вокруг, что позволяет мне осознанно подходить к воспитанию ребенка", — сообщила она.

Пианистка считает, что сможет передать своей дочери много важного и ценного. Имя своей дочери Виталина пока не раскрывает, предпочитая оставить эту информацию для себя. Также артистка не говорит об отце малышки, что подогревает интерес общественности к ее личной жизни.

Давний друг Виталины Прохор Шаляпин выразил радость по поводу ее материнства. Он считает, что рождение дочери стало для нее настоящим подарком судьбы.

"Я искренне поздравляю Виталину с этим событием. У нее появился новый смысл жизни, и я надеюсь, что она будет счастлива", — отметил он. Прохор также добавил, что не знает о личной жизни своей подруги и не следит за ней.

Ранее Виталина делилась впечатлениями о беременности. Она отметила, что процесс проходил легко и без осложнений. Первоначально артистка переживала, что девять месяцев будут тянуться долго, но вскоре поняла, что ее малышка ведет себя спокойно.