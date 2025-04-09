Прояснилась судьба тайной квартиры уехавшей Пугачевой в самом центре Москвы

Алла Пугачева с мужем-иноагентом уже три года живет то в Израиле, то на Кипре. Оставшийся без хозяев их подмосковный псевдоготический замок постепенно разрушается. Время от времени ходят слухи о его возможной продаже. Но мало кто знает, что в собственности Примадонны остается еще одна – тайная – квартира.

Пятикомнатную квартиру площадью 500 кв. м в элитном доме в Филипповском переулке в самом центре Москвы Алле Борисовне презентовал бывший теперь зять Руслан Байсаров еще в начале 2000-х. Певица захотела пентхаус на 7-м этаже с видом на храм Христа Спасителя и по соседству с храмом Апостола Филиппа.

Правда, как тогда писали, купил ее Байсаров якобы не по рыночной стоимости, а в пять раз дешевле – за минимальную цену по стоимости БТИ. Помогла дружба с тогдашним столичным градоначальником Юрием Лужковым. В этом же элитном доме жили Филипп Киркоров и Ксения Собчак.

Сама Пугачева была там лишь несколько раз. Но сегодня, как удалось выяснить, за квартиру исправно вносят коммунальные платежи – долгов не значится. Правда, кто все оплачивает, в управляющей компании не сообщают.

Известно так же, что за квартиру ежегодно платят огромный налог на имущество. Квадратный метр в ЖК "Филипповский" стоит примерно 850 тысяч рублей. Получается, что цена квартиры Пугачевой приближается к 425 миллионам рублей. В нашей стране существуют единые базовые ставки налога для разных типов недвижимости в России. Если квартира стоит свыше 300 миллионов, то ставка составляет 2 процента от этой суммы. Вот и считайте, как говорится.