Алла Пугачева тоскует вдали от семьи.

30 марта дочери известной певицы Кристины Орбакайте и российского предпринимателя Михаила Земцова, Клавдии, исполнилось тринадцать лет. Заслуженная артистка России организовала незабываемый праздник для своей наследницы. Кристина Орбакайте и Михаил Земцов пригласили на торжество самых близких друзей семьи из Майами. Они заранее прибыли в боулинг-клуб, чтобы подготовить все к приезду именинницы.

Клавдия выбрала для праздника образ принцессы, надев соответствующую тиару. Ее наряд был достаточно простым и комфортным: темно-синяя футболка и светлые джинсы. После увлекательной игры гостям преподнесли праздничный торт, украшенный в стиле диско, которое обожает дочь Кристины.

Однако на празднике отсутствовала бабушка Клавдии, легендарная Алла Пугачева. Судя по всему, оставшаяся вдали от семьи Алла Пугачева взвыла от безысходности. Примадонне было грустно пропустить столь важное событие в жизни внучки.

"Душой были с вами", — написала она под публикацией Кристины в соцсетях.

Орбакайте впервые стала матерью, родив сына Никиту от Владимира Преснякова. Позже она подарила жизнь сыну Денни, отцом которого является предприниматель Руслан Байсаров. В 2005 году Кристина вступила в брак с Михаилом Земцовым, и спустя семь лет у пары родилась дочь Клавдия.

Алла Пугачева практически все свое время проводит в одиночестве. Ее супруг постоянно гастролирует, чтобы обеспечить семью.