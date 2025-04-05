Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР?

Эти фильмы отличает глубокая проработка персонажей и внимание к деталям. Зрители могли не только наслаждаться захватывающим сюжетом, но и размышлять о человеческих ценностях, дружбе и преданности. Советские детективы оставили неизгладимый след в культуре, продолжая вдохновлять новые поколения кинематографистов. Если вы считаете себя знатоком этого жанра, то этот тест для вас.
1. Какое прозвище было у героя Николая Еременко в "Трактире на Пятницкой"?
А) Француз
Б) Цыган
В) Пашка-Америка
2. Как оперативники прозвали служебный автобус в фильме "Место встречи изменить нельзя"?
А) "Хлебовоз"
Б) "Фердинанд"
В) "Студебеккер"
3. Кто из известных детективов вел расследование в фильме "Тайна "Черных дроздов"?
А) Шерлок Холмс
Б) Эркюль Пуаро
В) Мисс Марпл
4. Картину какого голландского художника похитили из музея в фильме "Возвращение "Святого Луки"?
А) Рембрандта
Б) Франса Халса
В) Иеронима Босха
5. Как называлась граммофонная пластинка с обвинениями в адрес героев фильма "Десять негритят"?
А) "Лебединая песня"
Б) "Смертный приговор"
В) "Час расплаты"
6. Что обнаружили в гробу погибшей девушки в фильме "Два билета на дневной сеанс"?
А) Сейф
Б) Билеты в кинотеатр
В) Футляр от скрипки
7. Как назывался ювелирный магазин, который ограбили в фильме "Версия полковника Зорина"?
А) "Алмаз"
Б) "Рубин"
В) "Изумруд"
Правильные ответы:
1. — Б) Цыган
2. — А) "Лебединая песня"
3. — В) Мисс Марпл
4. — Б) Франса Халса
5. — А) "Лебединая песня"
6. — В) Футляр от скрипки
7. — В) "Изумруд"