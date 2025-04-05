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Суббота 5 апреля

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Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР?

Тест: насколько хорошо вы знаете сюжеты детективных фильмов из СССР?
96

Детективные фильмы СССР занимают особое место в истории отечественного кинематографа. Они не только развлекали зрителей, но и поднимали важные социальные вопросы.

Эти фильмы отличает глубокая проработка персонажей и внимание к деталям. Зрители могли не только наслаждаться захватывающим сюжетом, но и размышлять о человеческих ценностях, дружбе и преданности. Советские детективы оставили неизгладимый след в культуре, продолжая вдохновлять новые поколения кинематографистов. Если вы считаете себя знатоком этого жанра, то этот тест для вас.

1. Какое прозвище было у героя Николая Еременко в "Трактире на Пятницкой"?

А) Француз

Б) Цыган

В) Пашка-Америка

2. Как оперативники прозвали служебный автобус в фильме "Место встречи изменить нельзя"?

А) "Хлебовоз"

Б) "Фердинанд"

В) "Студебеккер"

3. Кто из известных детективов вел расследование в фильме "Тайна "Черных дроздов"?

А) Шерлок Холмс

Б) Эркюль Пуаро

В) Мисс Марпл

4. Картину какого голландского художника похитили из музея в фильме "Возвращение "Святого Луки"?

А) Рембрандта

Б) Франса Халса

В) Иеронима Босха

5. Как называлась граммофонная пластинка с обвинениями в адрес героев фильма "Десять негритят"?

А) "Лебединая песня"

Б) "Смертный приговор"

В) "Час расплаты"

6. Что обнаружили в гробу погибшей девушки в фильме "Два билета на дневной сеанс"?

А) Сейф

Б) Билеты в кинотеатр

В) Футляр от скрипки

7. Как назывался ювелирный магазин, который ограбили в фильме "Версия полковника Зорина"?

А) "Алмаз"

Б) "Рубин"

В) "Изумруд"

Правильные ответы:

1. — Б) Цыган

2. — А) "Лебединая песня"

3. — В) Мисс Марпл

4. — Б) Франса Халса

5. — А) "Лебединая песня"

6. — В) Футляр от скрипки

7. — В) "Изумруд"

Шоу-бизнес в Telegram

5 апреля 2025, 12:27
Кадр из фильма "Тайна "Черных дроздов" (1983) / Мосфильм
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Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете советские фильмы 40-х годов?
В начале 1930-х годов мир кино вступил в новую эру с появлением звука. Все наработки предыдущих лет стали казаться устаревшими, и кинематографисты столкнулись с необходимостью адаптироваться к новым условиям. В 40-е годы были созданы такие шедевры, как "Небесный тихоход", "Молодая гвардия", "Весна" и "Кубанские казаки", которые стали любимыми у зрителей и оставили яркий след в истории кино.

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке

Тест: угадайте советский фильм по искрометной шутке
Советские фильмы оставили нам не только визуальные образы, но и незабываемые реплики, которые стали частью культурного наследия. Если убрать остроумные фразы и колкие шутки, перед нами предстанет совершенно иное кино.

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов
Советские фильмы подарили нам множество незабываемых песен, которые до сих пор звучат на семейных праздниках и в караоке. Эти мелодии стали настоящими хитами, и многие из нас поют их с удовольствием, не задумываясь о том, кто стоит за их созданием.

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию
Если вы являетесь поклонником советского кино, то у вас есть отличный шанс проверить свои знания. Попробуйте угадать фильмы по коротким описаниям. В этом тесте вам предстоит выбрать правильный вариант ответа на основе лаконичного описания каждого фильма.

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов
Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в фильмах советской эпохи. Попробуйте угадать город, изображенный на кадре из известных картин, снятых в СССР. Советские фильмы часто снимались в уникальных местах, которые стали символами целых эпох.

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