Тарасова сделала заявление о покинувшей страну Пугачевой: Почему мы должны страдать?

Татьяна Тарасова сделала смелое заявление в поддержку Аллы Пугачевой.

Ситуация стала особенно актуальной на фоне постоянных нападков на артистку. Заслуженный тренер, известная своим прямолинейным стилем общения, не стала обходить острые углы и высказала свое мнение о том, что происходит вокруг знаменитой певицы. По словам Татьяны Анатольевны, она искренне сожалеет о том, что Пугачева не выступает на родной сцене.

"Почему мы должны страдать от того, что кому-то что-то не нравится? Почему мы не можем наслаждаться тем, что было частью нашей жизни?", — задалась она вопросом.

Она подчеркнула, что любовь к Пугачевой остается в сердцах многих людей, несмотря на выбор Примадонны покинуть страну. Тарасова вспомнила о своих юношеских годах, когда с трудом добивалась билетов на концерты Пугачевой.

Для нее это была настоящая ценность, и она не могла не отметить, как сильно она любила творчество этой артистки. "Ажиотаж вокруг ее концертов был невероятным. Мы готовы были стоять в очереди часами, лишь бы увидеть и услышать ее", — поделилась воспоминаниями Татьяна Анатольевна.