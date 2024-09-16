Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на соитие к девушке в отель

17 сентября исполнится 20 лет с момента выхода в эфир "Фабрики звезд-5". В этот день участники этого популярного телепроекта Первого канала соберутся вместе в Центре Игоря Матвиенко. А накануне корреспондент "Дни.ру" встретился с самым ярким "фабрикантом" того сезона – певцом, композитором и поэтом Константином Легостаевым.

В народе бытует мнение, что Алла Пугачева, которая тогда была наставником, якобы "задвинула" Константина Легостаева. "Мне лично Алла Борисовна не говорила, что закроет меня и лишит возможности работать, – уверяет Константин. – Но некоторые решили, что я дурак, поскольку потерял прекрасную возможность открыть любую дверь при помощи Пугачевой. Филипп Киркоров постоянно мне говорит: "Костя, у тебя был шанс по имени Алла!" И от Сергея Зверева я слышал эту же фразу".

По словам Легостаева, на "Фабрике" у него сложились чудесные отношения с Пугачевой. "Она относилась ко мне совершенно по-особенному, – вспоминает Константин. – Но я этим не пользовался. Более того, даже боялся сближения с ней. Хотя мог, наверное, быть сейчас на месте Галкина (пятого мужа певицы, признан иностранным агентом – Прим. ред.)".

Константин пояснил, что просто привык всего добиваться самостоятельно, работать по-честному, без блата. "К тому же я не хотел обманывать Аллу Борисовну, играть ради своей выгоды, разыгрывать какие-то чувства, изображать любовь, – уверяет артист. – А у нее при этом была ко мне особая симпатия, особые чувства".

"Я бы никогда не попал на этот проект без Аллы Пугачевой, – считает Константин Легостаев. – Потому что Максиму Фадееву, который тоже работал на той "Фабрике", я был не нужен – зачем ему конкурент в моем лице?! А Алле Борисовне я просто понравился. Сначала из 25 тысяч желающих на кастинге отобрали 150 человек. Потом оставили 60. Потом – 32. И в конце каждый из нас заходил в высокий кабинет "Останкино" Константина Эрнста, где сидели он сам, Юрий Аксюта и Алла Пугачева. Когда она увидела меня, то повернулась к Эрнсту и сказала: "Ну, с этим все понятно!» Так решилась моя судьба и я попал на это музыкальное реалити-шоу".

Самым сложным на "Фабрике" для Константина Легостаева оказалось длительное сексуальное воздержание. "У меня была девушка Ольга, а тут на три месяца я оказался вдали от нее, – вспоминает музыкант. – И Алла Борисовна понимала, что я по-мужски схожу с ума. Каждую неделю мы записывали песни. Я делал этот в студии у Пугачевой близ станции метро "Маяковская" – она отдельно меня вывозила. Накануне очередной записи Примадонна со словами "Напиши мне тональность, в которой будешь делать песню" протянула мне бумажку. Я был удивлен, но бумажку эту взял. А там читаю: "Напиши мне номер телефона своей Ольги". Просто сказать мне это словами Пугачева не могла, потому что в «звездном доме» были повсюду камеры. Я написал номер. А на следующий день, когда в сопровождении охраны сел в лимузин Аллы Борисовны, чтобы ехать на студию, она повернулась ко мне и сказала: "Мы сейчас едем в гостиницу "Балчуг", там тебя будет ждать твоя Ольга, у вас есть три часа. И только потом мы едем на студию". Это, конечно, дорогого стоило – все равно что назначить Штирлицу встречу с женой. Я ей за тот поступок очень благодарен до сих пор!"

"После окончания проекта наши отношения постепенно сошли на "нет", – говорит Легостаев. – Мы, какое-то время общались, я поздравлял ее с днем рождения, она созванивалась с моей мамой. Но постепенно Пугачева поняла, что я за ней бегать не буду, и пошла к Галкину. Мы потом виделись, но она холодно здоровалась со мной. Сегодня это все – история".