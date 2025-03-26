Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов

Эти мелодии стали настоящими хитами, и многие из нас поют их с удовольствием, не задумываясь о том, кто стоит за их созданием. Если вы уверены в своих знаниях о советской музыке, приглашаем вас проверить себя в увлекательном тесте.
1. Какую новогоднюю песню исполнила в фильме "Карнавальная ночь" Людмила Гурченко?
А) "Звенит январская вьюга"
Б) "Три белых коня"
В) "Пять минут"
2. В "Белом солнце пустыни" Павел Верещагин поет "Ваше благородие". Кто написал эту песню?
А) Владимир Высоцкий
Б) Олег Митяев
В) Булат Окуджава
3. Кто крутит землю в песне Нины из "Кавказской пленницы"?
А) Слоны
Б) Черепахи
В) Медведи
4. С какой строчки начинается песня "Есть только миг", прозвучавшая в фильме "Земля Санникова"?
А) Вечный покой сердце вряд ли обрадует
Б) Счастье дано повстречать иль беду еще
В) Призрачно все в этом мире бушующем
5. Чьим голосом пела Нина Соломатина песню "Позвони мне, позвони" в фильме "Карнавал"?
А) Ирина Муравьева
Б) Алла Пугачева
В) Жанна Рождественская
Правильные ответы:
1. — В) "Пять минут"
2. — В) Булат Окуджава
3. — В) Медведи
4. — В) Призрачно все в этом мире бушующем
5. — В) Жанна Рождественская