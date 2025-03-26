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Четверг 27 марта

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Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов

Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов
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Советские фильмы подарили нам множество незабываемых песен, которые до сих пор звучат на семейных праздниках и в караоке.

Эти мелодии стали настоящими хитами, и многие из нас поют их с удовольствием, не задумываясь о том, кто стоит за их созданием. Если вы уверены в своих знаниях о советской музыке, приглашаем вас проверить себя в увлекательном тесте.

1. Какую новогоднюю песню исполнила в фильме "Карнавальная ночь" Людмила Гурченко?

А) "Звенит январская вьюга"

Б) "Три белых коня"

В) "Пять минут"

2. В "Белом солнце пустыни" Павел Верещагин поет "Ваше благородие". Кто написал эту песню?

А) Владимир Высоцкий

Б) Олег Митяев

В) Булат Окуджава

3. Кто крутит землю в песне Нины из "Кавказской пленницы"?

А) Слоны

Б) Черепахи

В) Медведи

4. С какой строчки начинается песня "Есть только миг", прозвучавшая в фильме "Земля Санникова"?

А) Вечный покой сердце вряд ли обрадует

Б) Счастье дано повстречать иль беду еще

В) Призрачно все в этом мире бушующем

5. Чьим голосом пела Нина Соломатина песню "Позвони мне, позвони" в фильме "Карнавал"?

А) Ирина Муравьева

Б) Алла Пугачева

В) Жанна Рождественская

Правильные ответы:

1. — В) "Пять минут"

2. — В) Булат Окуджава

3. — В) Медведи

4. — В) Призрачно все в этом мире бушующем

5. — В) Жанна Рождественская


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26 марта 2025, 16:30
Кадр из фильма "Карнавальная ночь" (1956) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию

Тест: угадайте любимые советские фильмы по самому короткому описанию
Если вы являетесь поклонником советского кино, то у вас есть отличный шанс проверить свои знания. Попробуйте угадать фильмы по коротким описаниям. В этом тесте вам предстоит выбрать правильный вариант ответа на основе лаконичного описания каждого фильма.

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов

Тест: угадайте город по одному кадру из знаковых советских фильмов
Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в фильмах советской эпохи. Попробуйте угадать город, изображенный на кадре из известных картин, снятых в СССР. Советские фильмы часто снимались в уникальных местах, которые стали символами целых эпох.

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР

Тест: исправьте ошибки в цитатах любимых героев фильмов из СССР
Проверим, насколько внимательно вы смотрели советские фильмы. Данный тест – для настоящих знатоков классики кино. Если вы помните, что говорили Шурик и Штирлиц, то это испытание для вас.

Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами

Тест: угадайте культовые фильмы их СССР по кадрам с заботливыми отцами
Отношения отцов и детей в кино – это уникальная история, наполненная любовью, заботой и порой неожиданными поворотами. В советском кинематографе образ отца всегда играл важную роль, будь то строгий, но справедливый родитель или мягкий, заботливый папа, готовый на все ради счастья своего ребенка.

Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ

Только настоящий поклонник советского кинематографа пройдет этот сложный ТЕСТ
Думаете, что отлично помните все советские фильмы? А давайте проверим это вместе в нашем тесте! Отвечайте на вопросы, а затем проверяйте правильность ответов ниже. Но учтите, тест очень сложный! Приступим! ВОПРОСЫ1.

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