Тест: угадайте песни для танца и застолья из любимых советских фильмов

Советские фильмы подарили нам множество незабываемых песен, которые до сих пор звучат на семейных праздниках и в караоке.

Эти мелодии стали настоящими хитами, и многие из нас поют их с удовольствием, не задумываясь о том, кто стоит за их созданием. Если вы уверены в своих знаниях о советской музыке, приглашаем вас проверить себя в увлекательном тесте.

1. Какую новогоднюю песню исполнила в фильме "Карнавальная ночь" Людмила Гурченко?

А) "Звенит январская вьюга"

Б) "Три белых коня"

В) "Пять минут"

2. В "Белом солнце пустыни" Павел Верещагин поет "Ваше благородие". Кто написал эту песню?

А) Владимир Высоцкий

Б) Олег Митяев

В) Булат Окуджава

3. Кто крутит землю в песне Нины из "Кавказской пленницы"?

А) Слоны

Б) Черепахи

В) Медведи

4. С какой строчки начинается песня "Есть только миг", прозвучавшая в фильме "Земля Санникова"?

А) Вечный покой сердце вряд ли обрадует

Б) Счастье дано повстречать иль беду еще

В) Призрачно все в этом мире бушующем

5. Чьим голосом пела Нина Соломатина песню "Позвони мне, позвони" в фильме "Карнавал"?

А) Ирина Муравьева

Б) Алла Пугачева

В) Жанна Рождественская

Правильные ответы:

1. — В) "Пять минут"

2. — В) Булат Окуджава

3. — В) Медведи

4. — В) Призрачно все в этом мире бушующем

5. — В) Жанна Рождественская



