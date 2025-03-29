Режиссер культовой картины хочет снять фильм об Алле Пугачевой

Режиссер фильма "Брат 3" Валерий Переверзев готов сотрудничать с уехавшей певицей.

В последние годы стало модным снимать фильмы, посвященные музыкальным группам и выдающимся вокалистам. При этом картины снимаются не только об ушедших из жизни звездах, но и о знаменитостях, которые продолжают свою творческую деятельность на сцене. В ходе беседы с режиссером Переверзевым, журналисты решили выяснить, согласился бы ли он взяться за создание картины о Примадонне.

Режиссер Валерий Переверзев, получивший известность после выхода культового фильма "Брат 3", признался, что: конечно же, готов снять киноленту, посвященную певице Алле Пугачевой. Он отметил, что в случае, если бы артистка обратилась к нему с подобной просьбой, он бы точно не смог ей отказать.

Переверзев рассказал, что взялся бы за такой проект с удовольствием, подчеркнув значимость и масштабность подобного фильма.

"Это большой фильм, большой проект", – отметил режиссер.

Он добавил, что пока не знает, в каком стиле мог бы его снять. В качестве примера он предположил, что если бы команда Пугачевой заявила о желании снять фильм об Алле Борисовне, о каком-либо эпизоде из ее жизни, то это мог бы быть как байопик, так и документальный фильм. Сам он был бы рад поработать в жанре артхауса, если бы Алла Борисовна предоставила ему такую свободу. Режиссер также отметил, что в любом случае сначала необходимо пообщаться с самой Пугачевой, ведь для такого важного дела должен быть двусторонний интерес.



