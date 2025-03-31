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Понедельник 31 марта

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Уехавшая Пугачева получила "удар по лицу" от России

Уехавшая Пугачева получила "удар по лицу" от России
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Алла Пугачева покинула родину в 2022 году вместе со своей семьей.

Уехавшая Пугачева получила "удар по лицу" от России. Все дело в том, что телеканал "Дом кино" решил исключить негативные эмоции у зрителей, поэтому во время трансляции фильма "Ледокол" 2016 года была подвергнута цензуре фотография Аллы Пугачевой. В одной из сцен, где второй помощник капитана зачеркивает дату на календаре, зрители не увидели крупный план календаря с изображением певицы – ее лицо было размыто.

Этот эпизод вызвал обсуждения, особенно на фоне того, что Пугачева уже несколько лет проживает за границей и делала заявления, критикуемые в России. При этом она до сих пор не внесена в список иностранных агентов.

Израильский политик Яков Кедми недавно рассказал о неприятном инциденте, свидетелем которого стала его жена: Пугачева вступила в конфликт с официантками, не понимавшими ее просьб. Кедми отметил, что в Израиле Пугачеву не показывают по телевидению, и многие местные жители не узнают ее. Он считает, что это столкновение двух миров – иллюзорного, в котором жила певица, и реального, где у нее нет прежнего статуса.

В начале марта Пугачева с детьми переехала на Кипр, где у нее есть дом. Там она столкнулась с российскими журналистами, что вызвало у нее гнев. Певица назвала их "тупыми" и "нахалками", заявив, что она патриотка.

В последнее время Пугачева избегает крупных планов лица, предпочитая публиковать отретушированные фотографии или скрывая лицо под вуалью на видео.

Шоу-бизнес в Telegram

31 марта 2025, 14:13
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
фильм "Ледокол"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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