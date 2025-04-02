После трагедии на концерте Елена Ваенга ужесточила меры безопасности

23 февраля в Твери во время выступления Елены Ваенги погибла женщина.

Елена Ваенга ужесточила меры безопасности на концертах после трагедии. Популярная шансонье, известная своей эмоциональностью и прямым характером, решительно изменила подход к организации своих выступлений. После трагического инцидента на концерте в Твери, где скончалась одна из зрительниц, певица не на шутку обеспокоилась вопросами безопасности. Как стало известно SHOT, новый гастрольный райдер Ваенги теперь содержит целый ряд жестких требований, направленных на обеспечение максимальной безопасности как для артистки, так и для ее поклонников.

Первым и, пожалуй, самым бескомпромиссным пунктом в списке требований стало обязательное присутствие на всех концертах лицензированной вооруженной охраны. Речь идет не просто об обычных секьюрити, а о профессионалах с разрешениями на ношение и применение огнестрельного оружия. Такое требование, по всей видимости, связано с желанием Ваенги исключить любые потенциальные угрозы и чувствовать себя защищенно на сцене и за кулисами.

Помимо вооруженной охраны, певица настаивает на тотальном контроле за зрителями. На площадках, где проходят концерты Ваенги, теперь в обязательном порядке должны быть установлены стационарные металлоискатели на входе, а также проводиться дополнительный ручной досмотр сумок каждого посетителя. Особое внимание, согласно райдеру, должно быть уделено охране сцены. В случае, если кто-то из зрителей позволит себе бросить на сцену какой-либо предмет, будь то бутылка с водой, банка из-под напитка или любой другой посторонний объект, выступление будет немедленно остановлено. Причем, после подобного инцидента Елена Ваенга категорически отказывается продолжать концерт, что предупреждает организаторов о серьезности ее намерений.

Стоит отметить, что за организацию частных выступлений, корпоративов и закрытых мероприятий Елена Ваенга сейчас запрашивает весьма внушительную сумму – 6 миллионов рублей. В дополнение к внушительному гонорару, артистка строго регламентирует и фото– и видеосъемку. Любые попытки фотографировать или снимать Ваенгу на камеру запрещены, а за нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 100 000 рублей. При этом, в гримерке певицы вполне может появиться алкоголь – вопрос обсуждается отдельно с менеджером и, вероятно, зависит от настроения артистки и формата мероприятия.

Напомним, во время концерта Елены Ваенги в тверском Дворце Культуры женщине стало плохо, и она скончалась, не дождавшись медицинской помощи. Очевидцы рассказывали о невыносимой духоте в зале, отсутствии вентиляции и якобы полном бездействии организаторов, которые не смогли вовремя оказать первую помощь пострадавшей. Этот трагический инцидент, судя по всему, глубоко потряс Елену Ваенгу и заставил ее кардинально пересмотреть вопросы безопасности на своих выступлениях.