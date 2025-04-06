Дочь Волочковой влезла в разборки балерины с Николаевой из-за свадьбы: Никто не будет мешать

Анастасия Волочкова активно занимается подготовкой к свадьбе своей дочери Ариадны. Мероприятие намечено на 26 апреля в Санкт-Петербурге.

19-летняя невеста собирается выйти замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. С приближением важного события у артистки становится все больше дел. Однако вокруг предстоящего торжества разгорелись настоящие страсти, в центре которых оказались сама Волочкова и ее мачеха Елена Николаева, новая жена отца Ариадны, Игоря Вдовина.

Конфликт между двумя женщинами обострился, когда каждая из них начала высказывать свое мнение о том, как должна проходить свадьба. Анастасия уверяет, что планирует устроить дочери настоящую королевскую свадьбу, в то время как Елена настаивает на том, что основное торжество пройдет в Москве, а в Петербурге состоится лишь венчание — более камерный праздник без участия родителей невесты и жениха.

Эти разногласия вызвали бурную реакцию у Волочковой, которая вкладывает все свои силы и средства в организацию свадьбы. Она не могла оставаться равнодушной к высказываниям Николаевой и решила поставить ее на место. Как стало известно, Ариадна нашла в себе смелость обратиться к своей мачехе с просьбой не вмешиваться в подготовку к столь личному событию.

"Мы с Ариадной поговорили и решили, что больше никто со стороны отца не будет мешать. Она смогла объяснить Елене, что это важный момент для нас, и та пообещала больше не вмешиваться", — рассказала Волочкова порталу Voice.

Свадьба пройдет в старинном особняке Мясникова, где будет организован банкет в Золотом зале. Невеста выбрала стиль Гэтсби — гостей попросили одеться в черные и золотые тона. На празднике будут присутствовать только близкие люди — не более 25 человек. Ариадна решила избежать участия знаменитостей, чтобы сохранить интимную атмосферу.