Появились подробности нового романа Питта после тяжелого расставания с Джоли

Инсайдеры сообщают, что пара делает все возможное, чтобы поддерживать связь, даже когда работа отдаляет их друг от друга. "Он изо всех сил старается сохранить любовь и делает все, чтобы Инес была счастлива", — поделился источник.
Брэд, которому сейчас 61 год, находится на съемках в Новой Зеландии, тогда как 32-летняя Инес продолжает свою карьеру в США. Чтобы сократить дистанцию, он оплачивает ей перелеты и радует подарками.
Инсайдеры также подчеркивают, что между влюблёнными царит настоящая гармония. "Они очень счастливы и влюблены в друг друга. Ему нравится, что Инес не актриса, так как это исключает конкуренцию и зависть", — сообщил источник.
Брэд и Инес начали встречаться в 2022 году после знакомства через общего друга. С тех пор их связь только крепнет, а слухи о серьезности их отношений становятся все более обоснованными.
Однако недавно стало известно, что пара столкнулась с трудностями: им пришлось отложить свадьбу из-за разногласий по поводу брачного договора. Для Брэда Питта эти отношения являются первыми после его долгого и сложного брака с Анджелиной Джоли. Развод актеров, завершившийся в конце прошлого года, стал результатом многолетних споров об имуществе и опеке над детьми.