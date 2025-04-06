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Воскресенье 6 апреля

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Появились подробности нового романа Питта после тяжелого расставания с Джоли

Появились подробности нового романа Питта после тяжелого расставания с Джоли
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Брэд Питт и его новая подруга Инес де Рамон продолжают развивать свои отношения. Это происходит несмотря на расстояние, которое их разделяет.

Инсайдеры сообщают, что пара делает все возможное, чтобы поддерживать связь, даже когда работа отдаляет их друг от друга. "Он изо всех сил старается сохранить любовь и делает все, чтобы Инес была счастлива", — поделился источник.

Брэд, которому сейчас 61 год, находится на съемках в Новой Зеландии, тогда как 32-летняя Инес продолжает свою карьеру в США. Чтобы сократить дистанцию, он оплачивает ей перелеты и радует подарками.

Инсайдеры также подчеркивают, что между влюблёнными царит настоящая гармония. "Они очень счастливы и влюблены в друг друга. Ему нравится, что Инес не актриса, так как это исключает конкуренцию и зависть", — сообщил источник.

Брэд Питт. Фото: соцсети

Брэд и Инес начали встречаться в 2022 году после знакомства через общего друга. С тех пор их связь только крепнет, а слухи о серьезности их отношений становятся все более обоснованными.

Однако недавно стало известно, что пара столкнулась с трудностями: им пришлось отложить свадьбу из-за разногласий по поводу брачного договора. Для Брэда Питта эти отношения являются первыми после его долгого и сложного брака с Анджелиной Джоли. Развод актеров, завершившийся в конце прошлого года, стал результатом многолетних споров об имуществе и опеке над детьми.

Шоу-бизнес в Telegram

6 апреля 2025, 16:32
Брэд Питт. Фото: соцсети
Daily Mail✓ Надежный источник

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