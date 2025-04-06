Тест: подтвердите или опровергните факты о съемках знаковых фильмов из СССР

В советском кино было немало примеров, когда актеры шли на крайние меры ради достижения максимального эффекта. Предлагаем вам проверить свои знания и угадать, что из этого правда, а что — вымысел.
1. Копию стульев мебельщика Гамбса специально для фильма "Двенадцать стульев" изготавливали за границей.
А) Правда
Б) Ложь
2. Лиса Алиса и кот Базилио из "Приключений Буратино" были в реальной жизни супружеской парой.
А) Правда
Б) Ложь
3. Табаков учился ходить на каблуках, чтобы сыграть в фильмпе "Мэри Поппинс, до свидания!".
А) Правда
Б) Ложь
4. Космический корабль из фильма "Кин-дза-дза" изготовили из хвостовой части самолета.
А) Правда
Б) Ложь
5. Пуговкин репетировал, танцуя со шваброй во время съемок "Свадьба в Малиновке".А) Ложь
Б) Правда
6. История из фильма "Полосатый рейс" – реальная, только в жизни по палубе разгуливали медведи.
А) Правда
Б) Ложь
7. Актеру для роль Пьеро в "Приключениях Буратино" красили зубы в белый цвет и он не мог есть.
А) Правда
Б) Ложь
Правильные ответы:
1. — А) Правда
2. — А) Правда
3. — А) Правда
4. — А) Правда
5. — Б) Правда
6. — А) Правда
7. — А) Правда