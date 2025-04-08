Сафронов лишил своих детей роскошной квартиры в центре Москвы: Могут попытаться отобрать

Художник Никас Сафронов сделал неожиданное заявление о своем наследстве. Художник откровенно поделился своими страхами относительно будущего своего капитала и имущества.

Сафронов, который славится тем, что изображает знаменитостей и вручает им портреты, имеет внушительное количество детей — по его собственным подсчетам, их около шести. В определенный момент это стало источником его беспокойства.

По словам Никаса, в последнее время его одолевают мысли о том, что его дети могут попытаться лишить его всего того, что он заработал в течение своей жизни. Он признался, что испытывает паранойю по поводу того, как его наследники могут отнестись к его благосостоянию.

"Я всегда был щедрым человеком и поддерживал всех своих близких", — заявил Сафронов.

Однако мысль о том, что его собственные дети могут оставить его без средств к существованию, вызывает у него тревогу. Особую озабоченность у художника вызывает его трехэтажная квартира в историческом центре Москвы, которую он планирует превратить в музей.

"Это не просто жилье, а место, наполненное антиквариатом и уникальными произведениями искусства. Я боюсь, что мои дети могут попытаться отобрать это имущество", — добавил он.

Сафронов подчеркнул, что в квартире находится множество ценностей, которые могли бы обеспечить несколько поколений его семьи. Несмотря на свои опасения, Никас заверил, что продолжит поддерживать своих родных и близких. Однако он решительно настроен защитить свое имущество от возможных притязаний со стороны детей. "В завещании я ни за что не отпишу свою элитную квартиру кому-либо из близкого окружения", — резюмировал художник.