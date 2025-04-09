Адвокат отреагировал на заявление о резком ухудшении здоровья Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о резком ухудшении здоровья актера, которые появились в СМИ. Юрий Падалко отметил, что информация о состоянии Ефремова, распространяемая в телеграм-каналах, не соответствует действительности.

По сообщениям светских обозревателей, актер якобы почти перестал передвигаться и страдает от серьезной одышки, что потребовало вызова частного реанимобиля с кислородом. Юрист уточнил, что состояние Михаила Ефремова после объявления об УДО не ухудшилось, но и не улучшилось.

"Ему необходимо пройти лечение в медицинском учреждении в Москве. Я был у него в пятницу, и его состояние остается стабильным. Слава богу, не хуже, но и не лучше", — заявил Падалко.

Напомним, что Михаил Ефремов был осужден на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, которое произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце Москвы. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с фургоном. В результате трагедии погиб водитель другого автомобиля.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении. Эта новость стала значимым событием для многих его поклонников, которые надеются на скорейшее возвращение артиста к нормальной жизни.