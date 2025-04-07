Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию

Паулина Андреева рассказала своим подписчикам о том, где сейчас находится.

Актриса Паулина Андреева, недавно подтвердившая информацию о разводе с режиссером Федором Бондарчуком, покинула Россию. Она опубликовала в социальных сетях фотографии из другой страны.

Андреева разместила в личном блоге изображения мурала в Стамбуле и вида на Босфор. Эти снимки появились после официального подтверждения расставания с Федором Бондарчуком, о котором стало известно 21 марта. Сама актриса не давала никаких комментариев к своим публикациям и не сообщала о целях своей поездки.

В социальных сетях пользователи предположили, что поездка в Турцию может быть связана с желанием актрисы отдохнуть и сменить обстановку после новостей о разводе.

Напомним, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук состояли в браке пять лет, а всего их отношения длились девять лет. У бывших супругов есть общий сын Иван, которому сейчас четыре года. В публичном пространстве обсуждаются различные версии причин развода. Среди них назывались возможные разногласия во взглядах на жизнь и предположения о новых отношениях режиссера. По имеющимся данным, после развода Паулина Андреева вместе с сыном переехала из общей квартиры и теперь владеет недвижимостью в Санкт-Петербурге.

Поездка Паулины Андреевой в Турцию привлекла внимание общественности на фоне недавних новостей о ее личной жизни. Пока актриса не раскрывает подробностей своего пребывания за границей.

