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Понедельник 7 апреля

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Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию

Паулина Андреева после развода с Федором Бондарчуком покинула Россию
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Паулина Андреева рассказала своим подписчикам о том, где сейчас находится.

Актриса Паулина Андреева, недавно подтвердившая информацию о разводе с режиссером Федором Бондарчуком, покинула Россию. Она опубликовала в социальных сетях фотографии из другой страны.

Андреева разместила в личном блоге изображения мурала в Стамбуле и вида на Босфор. Эти снимки появились после официального подтверждения расставания с Федором Бондарчуком, о котором стало известно 21 марта. Сама актриса не давала никаких комментариев к своим публикациям и не сообщала о целях своей поездки.

В социальных сетях пользователи предположили, что поездка в Турцию может быть связана с желанием актрисы отдохнуть и сменить обстановку после новостей о разводе.

Напомним, что Паулина Андреева и Федор Бондарчук состояли в браке пять лет, а всего их отношения длились девять лет. У бывших супругов есть общий сын Иван, которому сейчас четыре года. В публичном пространстве обсуждаются различные версии причин развода. Среди них назывались возможные разногласия во взглядах на жизнь и предположения о новых отношениях режиссера. По имеющимся данным, после развода Паулина Андреева вместе с сыном переехала из общей квартиры и теперь владеет недвижимостью в Санкт-Петербурге.

Поездка Паулины Андреевой в Турцию привлекла внимание общественности на фоне недавних новостей о ее личной жизни. Пока актриса не раскрывает подробностей своего пребывания за границей.

Шоу-бизнес в Telegram

7 апреля 2025, 20:12
Паулина Андреева. Фото: Youtube / @kinovdetalyah
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Певица Алиса Вокс. Фото: Пресс-служба
DJ Грув. Фото: Пресс-служба
Телеведущая Алена Водонаева. Фото: Пресс-служба
Актриса Олеся Судзиловская. Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Актер Данила Белых. Фото: Пресс-служба
Актер Петр Романов. Фото: Пресс-служба
Фото: Дни.ру

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