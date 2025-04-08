Звезда "Полицейского с Рублевки" Александр Петров впервые стал отцом

В семье Александра Петрова произошло важное событие.

В семье известного актера Александра Петрова и его супруги Виктории произошло долгожданное пополнение. Мама артиста, Алевтина Анатольевна, подтвердила журналистам радостную новость о рождении их первенца. Имя малыша пока держится в секрете.

Напомним, что о грядущем прибавлении в семье стало известно в декабре прошлого года, когда пара поделилась с поклонниками трогательной фотографией с отдыха, сопроводив ее многообещающей подписью о том, что они ждут малыша. Александр и Виктория связали себя узами брака в сентябре 2023 года, причем знакомство их произошло совершенно случайно, на улице, и уже после нескольких встреч актер понял, что встретил свою судьбу.

Ранее Петров признавался, что с Викой у него началась совершенно новая жизнь, за что он ей безмерно благодарен. Он отмечал, что у них с женой совпадают вкусы и взгляды, они одинаково мыслят и придерживаются схожих философских взглядов, а также имеют общее отношение к людям. При этом, по словам актера, они отличаются в эмоциональных проявлениях, но главное, что им всегда интересно вместе и им никогда не хочется отдыхать друг от друга. Петров считает, что именно это является основополагающим в их отношениях.