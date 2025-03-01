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Суббота 1 марта

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Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк

Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк
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Александр Петров поделился радостной новостью о покупке нового дома. Актер планирует жить там вместе со своей беременной женой Виктории Антоновой.

Популярный российский артист опубликовал в соцсетях фотографии нового жилья, на которых он и его возлюбленная вместе позируют на фоне особняка. В посте Александр отметил, что в этом живописном поселке царит удивительная атмосфера, а также выразил радость по поводу выбора именно этого места для их будущей жизни.

Александр Петров. Фото: соцсети

Новый дом Петрова — это двухэтажный особняк премиум-класса, который впечатляет своими размерами и удобствами. Объект площадью около 190 квадратных метров включает в себя три спальни, три ванные комнаты и даже хаммам. Актер приобрел это жилье за 59 миллионов рублей, продав свою предыдущую двухэтажную квартиру, где он жил со своей бывшей девушкой, актрисой Стасей Милославской.

Александр Петров. Фото: соцсети

Напомним, свадьба Александра и Виктории состоялась осенью 2023 года после всего лишь нескольких свиданий. Эта новость стала настоящей сенсацией для поклонников и коллег актера, так как до этого он долгое время встречался с Милославской. По слухам, Стася узнала о свадьбе за считанные минуты до того, как Петров объявил об этом публично.

Александр Петров. Фото: соцсети

В конце декабря прошлого года звездная пара поделилась радостной новостью о беременности супруги артиста. Журналистам удалось раскрыть пол будущего малыша.

Александр Петров. Фото: соцсети

Стало известно, что у них родится сын. Такая информация была озвучена на гендер-пати, где собрались близкие друзья и родные Александра и Виктории.

Шоу-бизнес в Telegram

1 марта 2025, 03:17
Александр Петров. Фото: соцсети
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