Невестку-стриптизершу Наташи Королевой прооперировали в Москве

Невестка-стриптизерша известной певицы Наташи Королевой успешно перенесла операцию на челюсти, которая прошла в Москве.

24-летняя Мелисса Глушко поделилась своим опытом в личном блоге, где опубликовала фотографии из больницы и видео, на котором она показала свое состояние после хирургического вмешательства.

Мелисса сообщила своим подписчикам, что операция прошла успешно, и выразила благодарность врачам за профессионализм. "У меня сегодня вторая операция. Все прошло хорошо", — написала она.

Стоит отметить, что в январе 2025 года Мелиссе была проведена первая операция по исправлению прикуса. В ходе первой процедуры ей наращивали кость на челюсти, что было необходимо для коррекции неправильного расположения частей черепа. Врачи предупреждали о длительном восстановительном периоде, который может занять до полугода.

Свадьба Мелиссы и Архипа Глушко состоялась 21 августа 2024 года в Санкт-Петербурге. Эта дата имеет особое значение, так как она совпала с годовщиной свадьбы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, которые официально оформили свои отношения в тот же день в 2003 году.

Ранее сообщалось, что сын Королевой и Глушко отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты вместе с женой и матерью. Эта поездка стала особенно значимой для семьи после первой операции, которую перенесла супруга Архипа.