Киркоров жестко прошелся по глумившимся над ним людям: У них все плохо

За свою карьеру Филипп Киркоров не раз становился объектом критики и насмешек. Это, по его мнению, уже является модным трендом.

На недавнем концерте в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 75-летию Александра Буйнова, певец откровенно высказался о своей позиции по этому поводу.

Он отметил, что зависть — это удел тех, кто не может найти счастье в своей жизни. "Несчастные сбитые летчики", по его словам, пытаются привлечь к себе внимание, наезжая на него.

Киркоров отметил, что часто в роли его критиков выступают женщины, что кажется ему странным. "Когда у меня все хорошо, а у меня действительно все хорошо, я желаю всем только хорошего", — сказал он. Певец подчеркнул, что его жизнь полна радости и успеха, и он принимает все испытания как часть своего пути. Артист считает, что все, что происходит с нами, имеет смысл и предназначение.

Кроме того, Киркоров рассказал о своем умении прощать тех, кто его осуждает. Он убежден, что многие из злопыхателей испытывают внутренние проблемы и страдания, поэтому им необходимо "поднимать" себя за счет других. "У них все плохо", — добавил он с пониманием. По мнению поп-короля, сравнение себя с успешными людьми помогает им на какое-то время почувствовать себя лучше.