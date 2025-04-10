Лолита переживает череду отмен своих концертов.

После нашумевшей "голой" вечеринки Лолита Милявская оказалась в центре скандала, что привело к отмене ряда ее концертов. Со временем певица начала относиться к этому событию с иронией, но ее друг и коллега Николай Басков оказался серьезно обеспокоенным сложившейся ситуацией. "Золотой голос России" провел аналогию между историей Лолиты и случаем с хоккеистом Александром Овечкиным, который, пережив трудный период, сейчас вновь находится на вершине популярности.

Согласно данным СМИ, Басков заметил, что в российском обществе нередко радуются чужим ошибкам, словно стремясь уничтожить репутацию человека. Артист выразил свое сочувствие Лолите, отметив, что подобные нападки являются проявлением жестокости, и призвал общество отказаться от этой привычки.

Кроме того, Басков затронул вопрос отмены концертов различных исполнителей, в том числе тех, кто уехал из страны. Он высказался против практики запрещений и подчеркнул необходимость уважения к выбору каждого артиста — будь то остаться в России или покинуть ее. Подчеркнул, что не судит тех, кто решил уехать, ведь это личный выбор каждого.

Завершая свою речь, Басков обратился к людям с просьбой проявлять больше доброты и поддерживать успех окружающих, а не искать поводы для осуждения. Его слова стали своего рода призывом к обществу быть более терпимыми и сострадательными, особенно в отношении представителей искусства.

