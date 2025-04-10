Барановская решилась на крайне смелый поступок: Дети молятся

Юлия Барановская неожиданно для своих поклонников оказалась на космодроме Байконур.

Телеведущая стала свидетелем запуска ракеты-носителя "Союз МС-27", который был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие собрало множество зрителей — среди них была и Барановская, которая пришла на запуск вместе со своим старшим сыном.

После исторического момента, когда ракета покинула Землю, Юлия встретилась с директором Роскосмоса Дмитрием Бакановым. В ходе беседы она поделилась своей детской мечтой о полете в космос.

"Надеюсь, что эта благословенная Земля меня когда-нибудь отправит в космос. Я не шучу, все возможно! У меня дети молятся, чтобы это случилось на моем веку!" — призналась она. Эмоции переполняли телеведущую. "Если бы мне сейчас предложили полететь, я бы не раздумывая согласилась!", — добавила она.

Юлия также вспомнила о своих детских увлечениях: "В детстве я под одеялом с фонариком перечитала всего Мартынова и Казанцева. Я была настолько погружена в тему космоса!", — поведала знаменитость.

Известно, что Барановской действительно пообещали помочь пройти специальную подготовку для будущего космического полета. Запуск ракеты произвел на Юлию неизгладимое впечатление.

"Первый раз я обрадовалась, когда услышала, что ребята вышли на орбиту, второй — когда они пристыковались. Теперь можно выдохнуть!", — поделилась своими эмоциями телеведущая. Она отметила, что наблюдать за запуском космического корабля — это уникальный опыт, который длится всего две минуты, но подготовка к этому событию занимает годы.