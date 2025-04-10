Шаляпин ошарашен видом изменившейся до неузнаваемости Седоковой

Прохор Шаляпин поделился своими впечатлениями о внешнем виде Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Трагический уход спортсмена в декабре прошлого года вызвал бурю обсуждений и негативных комментариев в адрес Седоковой. Теперь, похоже, певица нашла в себе силы противостоять критике.

После того, как некоторые представители семьи покойного начали публично обвинять Анну в том, что она якобы стала причиной его страданий, певица решила изменить свою стратегию. Вместо того, чтобы оставаться в тени и терпеть нападки, она открыто ответила на упреки и даже обратилась к своему главному противнику — блогеру Марку Пугачеву. Этот человек не раз обвинял Седокову в изменах и других грехах, утверждая, что ее поведение стало тяжёлым ударом для Тиммы.

Певица, видимо, поняла, что молчание не защитит ее от нападок, и поэтому решила "оживить" свои социальные сети, открыв комментарии для подписчиков. В своих ответах она не скупилась на резкие слова. "Ты можешь вечно фейковать, обманывать людей, но внутри себя ты же знаешь. Ты просто жалкая пародия", — написала она, обращаясь к недоброжелателю.

Поддержку Анне выразили ее коллеги по цеху. Однако настоящим сюрпризом для всех стало заявление Прохора Шаляпина.

На съемках нового шоу "В темноте" он встретил Седокову и был поражен ее преображением. По словам Шаляпина, Анна выглядела великолепно и значительно похудела. "Аня — замечательная девочка, выглядит прекрасно, даже не узнал ее, думал, тинейджер какой-то", — с удивлением сообщил он.