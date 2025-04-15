Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга

Алла Пугачева отмечает 76-летие.

15 апреля, в день рождения легендарной Аллы Пугачевой, поздравления лились рекой со всего мира. Но, без сомнения, самые ценные слова Примадонна услышала от самых близких людей, и в первую очередь от ее супруга, Максима Галкина*, который, несмотря на свой статус иноагента в России, остается ее верной опорой.

Уже три года эта звездная пара живет за пределами России, и их жизнь напоминает калейдоскоп: то их видят на солнечных пляжах Израиля, то они наслаждаются кипрским гостеприимством, то их замечают в уютной Латвии. Максим Галкин*, лишившись возможности работать на российском телевидении, полностью посвятил себя гастрольной деятельности, объезжая с концертами самые разные уголки планеты.

Но в этот особенный день, в день рождения любимой, Максим Галкин* нашел способ быть рядом с Аллой Борисовной, пусть и виртуально. Он опубликовал в своем блоге их совместное фото, которое, несомненно, вызвало волну обсуждений. На снимке Алла Борисовна предстала в образе, полном женственности и очарования, с кокетливо обнаженным плечом, что придало фотографии особую пикантность.

"С днем рождения, любимая!" – лаконично и трогательно обратился к Алле Борисовне ее любящий муж.

Примадонна не оставила это признание без ответа, написав в комментариях: "Ты лучший!!!! Люблю!!!!"

Таким образом Галкин* и Пугачева прилюдно буквально облабызали друг друга через экраны телефонов, демонстрируя, что настоящая любовь не знает границ и расстояний.

*Признан иноагентом на территории РФ.