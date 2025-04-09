Сердюков сделал заявление о смене Бородиной фамилии после свадьбы

Ксения Бородина вскоре станет невестой Николая Сердюкова.

Роман ведущей и блогера стал настоящей сенсацией, особенно после того, как Николай сделал Ксении предложение руки и сердца в декабре прошлого года в знаменитом Эрмитаже. Это будет третий по счету брак Бородиной.

Многие поклонники с нетерпением ждут подробностей предстоящей свадьбы, которая обещает стать одним из самых обсуждаемых событий этого лета. Однако среди вопросов о нарядах, месте проведения церемонии и гостях, один из самых интригующих касается фамилии Бородиной.

На данный момент Ксения известна как Бородина, однако в паспорте она все еще носит фамилию своего бывшего мужа Курбана Омарова. Несмотря на развод в 2021 году, телеведущая не спешила менять положение вещей.

Некоторые считают, что после новой любви логично было бы сменить фамилию на Сердюкова, однако Николай Сердюков не видит в этом необходимости. В своем блоге он откровенно заявил, что вопрос фамилии для него не имеет особого значения.

"Не вижу в этом смысла!" — цитирует блогера женский журнал Клео.ру.

Такой подход вызвал смешанные чувства у поклонников. Одни считают, что это может говорить о том, что Николай не хочет, чтобы его невеста ассоциировалась с прошлым. Другие же полагают, что Ксения может сама решить, как поступить с фамилией.

Ранее Ксения критиковала бюрократию и бумажную "волокиту", поэтому ее решение может быть неожиданным. Тем временем ее бывший супруг Курбан Омаров уже успел создать новую семью и стал отцом в третий раз.