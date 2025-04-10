Уехавшая Вайкуле попалась на московских активах

Певицу требуют признать иноагентом и конфисковать имущество.

Лайма Вайкуле, чья репутация оказалась подмоченной скандальными антироссийскими заявлениями, по сведениям Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), теперь попалась на московских активах, которыми она продолжает владеть через свою латвийскую компанию. Глава ФПБК, Виталий Бородин, в своем интервью для издания NEWS.ru, открыто призвал к признанию певицы иностранным агентом и поднял вопрос о возможной конфискации ее собственности в пользу государства.

Бородин подчеркнул, что общественности хорошо известен весь спектр высказываний Вайкуле в адрес России и ее нынешнее поведение, в связи с чем организация настаивает на присвоении ей статуса иноагента в РФ. Он признал, что артистка – гражданка другого государства, но в то же время напомнил о случаях, когда подобный статус получали и лица без российского гражданства, ведущие деятельность, направленную против интересов страны. В пример был приведен Михаил Ходорковский, которого Бородин назвал гражданином другого государства, но при этом имеющим статус иноагента, у которого, как известно, были конфискованы активы и заморожены счета. Исходя из этого, глава ФПБК выразил уверенность, что Вайкуле также может быть удостоена аналогичного статуса.

Особое внимание Бородин уделил информации о наличии у певицы московской недвижимости, подчеркнув намерение организации добиваться ее передачи в государственную собственность. Он уточнил, что ФПБК располагает данными о московской жилплощади Вайкуле и намерен инициировать процесс ее изъятия в пользу государства, как только певица получит статус иноагента. Также было упомянуто о бизнес-интересах Вайкуле в России, в связи с чем ФПБК, по словам Бородина, направил запрос в налоговые органы для проверки соблюдения певицей налогового законодательства РФ.

Стоит отметить, что Виталий Бородин уже не впервые выступает с резонансными инициативами. Ранее сообщалось о его призыве лишить Михаила Ефремова звания народного артиста, который, однако, не нашел поддержки у властей, вызвав, по выражению Бородина, недоумение в обществе. Теперь же ФПБК переключил свое внимание на активы Лаймы Вайкуле, очевидно, продолжая курс на усиление давления в отношении деятелей культуры, покинувших страну и критикующих политику российского правительства. Дальнейшее развитие ситуации вокруг имущества Вайкуле в Москве остается под вопросом, но уже сейчас очевидно, что эта история имеет все шансы перерасти в новый громкий публичный конфликт в отечественном шоу-бизнесе.

