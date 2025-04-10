Азиза после громкого скандала на ТВ покинула Москву

Певица Азиза решилась на важный для нее поступок.

Имя блистательной Азизы, которое в последнее время не сходит с уст поклонников и критиков в связи с громким скандалом, разгоревшемся на ТВ, снова зазвучало в мире шоу-бизнеса. В этот раз поводом для повышенного интереса стал личный праздник артистки – 10 апреля обворожительная певица отмечает свой 61-ый день рождения. Однако, в отличие от многих коллег по сцене, предпочитающих отмечать подобные даты пышными и многолюдными вечеринками в фешенебельных ресторанах Москвы, Азиза выбрала совершенно иной путь.

Исполнительница всеми любимых хитов покинула столицу и предпочла уединение на лоне живописной природы, окунувшись в прохладу горного воздуха и зеркальную гладь озер. Артистка отправилась в путешествие на один из известных российских курортов, славящихся своими природными красотами и возможностями для уединенного отдыха.

Азиза поделилась, что искала убежище от мирской гонки и суеты. Она рассказала, что уехала в горы, чтобы ее день рождения превратился в нечто большее, чем просто дата в календаре – в интимное таинство, в момент откровения и честного разговора с самой собой. Она также отметила, что хочет, словно в волшебное зеркало, заглянуть в прошлое, пристально рассмотреть тени былых ошибок и, подобно художнику, лишь наметить контуры, легкие эскизы своего нового жизненного этапа.

Она сообщила, что у кристально чистых, словно бирюза, озер она вознесла тихие молитвы благодарности своим дорогим родителям и всему своему славному земному роду Мухамедовых-Хайдаровых. Как признается сама Азиза, мечта о подобном уединенном путешествии жила в ее сердце уже давно. Азиза также отметила, что здесь она искренне прощает всех своих прежних обидчиков и наполняется светлой любовью ко всему миру и ко всем, кто его населяет.