С бывшей женой и сыном Башарова случилось ужасное: Слезы и бессонная ночь

Слезы, бессонные ночи и разочарование – именно так экс-жена Марата Башарова описала недавнюю ситуацию, которая омрачила долгожданный отдых с их сыном Марселем.

Подаренные актером билеты на путешествие обернулись настоящим кошмаром, когда Елизавета Шевыркова не смогла вылететь из аэропорта. Семейная жизнь Башарова и Шевырковой была полна противоречий.

Они поженились в 2017 году, но вскоре после этого Елизавета открыла миру правду о трудностях жизни с артистом. Несмотря на это, она долго прощала выходки Марата, однако в 2019 году решилась на развод. Их сын Марсель, которому в августе исполнилось восемь лет, живет с матерью, но поддерживает связь с отцом.

На этот раз Марат решил порадовать сына, подарив ему возможность провести каникулы в путешествии. Однако радость быстро сменилась разочарованием: в аэропорту произошел инцидент, который перечеркнул все планы. Елизавета рассказала о том, как они прибыли вовремя, прошли все процедуры и оказались на посадке. Но, к их удивлению, сотрудница авиакомпании решила разделить группу и не пропустила их на борт.

"Сорвали каникулы! Мои слезы, слезы Марселя и бессонная ночь", — написала она в своем блоге. Несмотря на все попытки объяснить ситуацию и уговоры, ни слезы ребенка, ни возмущение пассажиров не помогли. "Очередь в телетрапе продолжалась еще 20 минут после того, как нам отказали", — возмущалась Елизавета.

Шевыркова не собирается оставлять это без внимания и намерена выяснить причины такого поведения сотрудников авиакомпании. Поддержку ей выразила Екатерина Стриженова, которая также была возмущена произошедшим. "Как объяснить ребенку, почему его не пустили на самолет? Это просто недопустимо", — отметила она.