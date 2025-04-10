Стало известно о дерзкой провокации Бузовой на публике: Было сделано намеренно

Стилист Ольги Бузовой поделился интересными подробностями о том, как телеведущая устраивает намеренные провокации на красной дорожке.

Никита Карстен напомнил, что Ольга Бузова давно завоевала репутацию модного символа, и ее образы часто становятся темой обсуждений в социальных сетях и за пределами. Каждый наряд, который она выбирает, продуман до мелочей и привлекает внимание как поклонников, так и критиков.

В одном из таких случаев, на фестивале "Жара Cool Fest" в 2022 году, Ольга появилась в платье, которое явно напоминало наряд Ким Кардашьян. Однако, как рассказал Никита, это было сделано не случайно. Стилист предложил два варианта: элегантное стеганое платье-пальто или более смелый выбор — синий наряд, который стал настоящей провокацией. В итоге они остановились на втором варианте, быстро сшив платье с небольшими изменениями от оригинала.

Никита объяснил, что цель заключалась в создании образа, который бы создавал иллюзию того, что Бузова не осведомлена о том, что Ким уже носила нечто подобное. Это решение вызвало бурю эмоций и хейта в адрес стилиста: многие задавались вопросом, как он мог позволить такой "плагиат". Однако Карстен откровенно признал, что это была заранее спланированная провокация.

По его словам, Ольга обладает уникальным чувством самоиронии и не боится негативной реакции общественности. "Многим не хватает чувства юмора, а Оля умеет посмеяться над собой", – цитирует стилиста женский журнал Клео.ру. Он подчеркнул, что в современном мире мода — это не только о красоте и эстетике, но и о взаимодействии с публикой. Это смелый вызов.