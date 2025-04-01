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Вторник 1 апреля

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Позорное выступление Татьяна Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза

Позорное выступление Татьяна Овсиенко обернулось настоящим скандалом: как Глюкоза
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Татьяна Овсиенко очень переживает из-за несостоявшегося концерта.

Концерт Татьяны Овсиенко в Краснодаре обернулся настоящим скандалом. Татьяна странно вела себя на сцене и даже полноценно не смогла исполнить ни одной песни. Некоторые зрители предположили, что причиной могли стать переживания или даже употребление алкоголя. Однако позднее выяснилось, что реальная причина была иной.

Позорное выступление певицы состоялось в апреле 2024 года. Тогда Овсиенко публично извинилась за свое выступление и пояснила, что в тот вечер испытывала сильные боли в спине, которые заглушала обезболивающими препаратами. Несмотря на плохое состояние здоровья и шаткую походку, певица все-таки вышла на сцену, о чем потом сожалела. Она признала, что решение продолжить концерт было ошибочным и искренне попросила прощения.

После концерта в сети развернулись активные обсуждения возможной алкогольной зависимости артистки, а также критика ее внешнего вида. В эфире ток-шоу Овсиенко рассказала, что из-за боли долго не могла связаться с поклонниками и почти не помнит самого выступления. Она поделилась, что сильно переживала после концерта и до сих пор приносит извинения жителям Краснодара и всего региона. Артистка пообещала вернуться и бесплатно провести новые концерты.

Похожий случай произошел еще с одной певицей отечественной эстрады. Глюкоза также неадекватно вела себя на сцене города Красноярска летом прошлого года. Она списала свое необычное поведение на последствия от приема антидепрессантов.

Шоу-бизнес в Telegram

1 апреля 2025, 08:40
Татьяна Овсиенко. Фото: кадр из шоу "МАЛАХОВ"
"МАЛАХОВ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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