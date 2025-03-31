Тоже спортсмен: Седокову заподозрили в романе с новым мужчиной после смерти Тиммы

Анна Седокова спровоцировала слухи о новом романе.

После смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы артистка несколько месяцев вела затворнический образ жизни. Однако сейчас 42-летняя звезда активно обновляет свои социальные сети и посещает различные мероприятия, что не могло не вызвать интереса у поклонников и журналистов.

Недавно Анна поделилась коротким видеороликом с футбольного матча, на котором она была замечена. Поскольку певицу уже неоднократно видели на играх питерского клуба "Зенит", пользователи социальных сетей начали строить предположения о том, что ее новый избранник может быть связан со спортом. Эти слухи усилились после информации от журналистов, которые сообщили, что еще до трагедии с Тиммой ходили разговоры о романе Седоковой с помощником тренера "Зенита" Анатолием Тимощуком. По слухам, Тимощук посылал Анне сердечки с поля, а она отвечала ему улыбкой.

Несмотря на все спекуляции, сама Анна предпочитает сохранять молчание по поводу своей личной жизни. Певица не делает никаких намеков на новые отношения. Ранее она упоминала, что часто бывает в Санкт-Петербурге из-за увлечения своего 7-летнего сына Гектора баскетболом. Это увлечение стало для мальчика способом сохранить связь с покойным экс-супругом, к которому он относился как к родному отцу.

Напомним, что Янис Тимма трагически ушел из жизни в ночь на 17 декабря 2024 года. Его тело было найдено в коридоре хостела в центре Москвы. В предсмертной записке он попросил позвонить Седоковой. Всего за несколько дней до этого пара официально развелась, а Тимма приехал из США в Россию с надеждой наладить отношения с Анной.