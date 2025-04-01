Пригожин набросился на молодую певицу в эфире популярного шоу

Иосиф Пригожин не оставил без внимания творчество 23-летней блогерши Вали Карнавал.

Продюсер набросился на молодую артистку и раскритиковал ее вокальные данные в эфире популярного шоу "СпецКорр". Он выразил сомнение в том, что Валя может считаться певицей, подчеркивая, что ее популярность в социальных сетях не делает ее артисткой.

Пригожин отметил, что хотя блогерша и добилась успеха в интернете, это не оправдывает ее попыток выступать на музыкальной сцене. По словам продюсера, такие блогеры, как Карнавал, отвлекают внимание от настоящих талантов в музыке.

"Они забирают рекламные бюджеты и навязывают свою продукцию под предлогом того, что это новая эпоха", — заявил Иосиф.

Он добавил, что когда блогеры начинают терять популярность, многие из них стремятся попробовать себя в музыке, что вызывает у него недоумение. Пригожин также высказал свое мнение о молодежной культуре, утверждая, что многие блогеры — это "глупые существа", которые мечтают о богатстве, не понимая, что успех требует гораздо больше усилий и таланта.

Музыкальный деятель считает, что блогинг стал для них лишь способом быстрого заработка. "Если вы действительно обладаете талантом, то использование блогинга как инструмента — это одно. Но если вы просто хотите нажиться на своей популярности, это уже другое", — подчеркнул продюсер.